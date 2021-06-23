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«Для контроля над рынком»: как США намерены «помочь» реформировать финсектор Украины
23 июня 2021, 07:55 • 141 • В мире
Агентство США по международному развитию планирует заключить контракт со специалистами, которым предстоит заняться преобразованием финансового сектора Украины. В частности, планируется создать в стране современный и конкурентный рынок, «соответствующий стандартам Евросоюза». Как отмечается в документе ведомства, с которым ознакомился RT, бюджет программы составит $5 млн. Однако, по мнению аналитиков, Вашингтон не намерен улучшать экономическое положение Украины, а стремится таким образом заполучить контроль над её финансовым рынком.
Reuters
Американское Агентство по международному развитию (USAID) планирует выделить $5 млн в рамках программы по реформированию финансового сектора Украины. Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, цель мероприятий — оказать поддержку системным изменениям украинской экономики.
В американском агентстве уточнили, что по показателю ВВП Украина является крупной развивающейся страной, однако её финансовая система ещё недостаточно «зрелая». Авторы документа указывают, что в этом секторе остаётся немало проблем, несмотря на реформы, которые проводят власти.
«Существующая украинская финансовая система остаётся недоразвитой, предлагает мало финансовых продуктов и услуг, не имеет доверия со стороны потребителей и инвесторов и страдает от коррупции и инсайдерской торговли. В нынешнем виде финансовая система не в состоянии адекватно поддержать экономический рост и развитие страны», — говорится в документе.
В связи с этим подрядчикам, с которыми USAID заключит контракт, предстоит проработать четыре компонента программы.
Первый предполагает обеспечение «сильного и независимого» регулирования финансового рынка, а также надзора над ним. Исполнители должны усилить потенциал регулирующих органов финансового сектора, поддержать разработку законов и государственной политики, продвигать структурные реформы в банковском и небанковском секторах, в том числе в сфере страхования, инвестиций и рынка капитала.
Цель второго компонента — развитие финансовой инфраструктуры, включая расширение использования современных платёжных систем. В рамках третьего блока специалистам необходимо мобилизовать участие частного сектора в финансовой системе республики и расширить его возможности по выходу на новые рынки.
Последний компонент заключается в повышении прозрачности и подотчётности рынка с помощью поддержки «независимых источников информации», привлечения бизнес-ассоциаций и организаций гражданского общества в качестве защитников и наблюдателей за реформой.
Как подчёркивается в документе, программа будет основываться на результатах завершающегося проекта агентства США «Трансформация финансового сектора» Украины. Его запустили в 2016 году, а бюджет составил $26 млн.
В документе также отмечается, что программы USAID на Украине основываются на стратегии, которая отражает «приоритетные для американского правительства направления развития страны». В частности, борьба с коррупцией, ликвидация последствий «российской агрессии», укрепление демократии и улучшение экономических перспектив.
В режиме stand-by
Проведением реформы финсектора на Украине обеспокоены не только Соединённые Штаты. Изменений требует от Киева и Международный валютный фонд (МВФ) — главный кредитор страны.
Как заявил в марте директор департамента коммуникаций организации Джерри Райс, МВФ ожидает от украинских властей обеспечение независимости Национального банка и эффективной деятельности антикоррупционных институтов.
Отметим, что Украина является участником программы помощи stand-by от МВФ, объём которой достигает порядка $5 млрд. Её действие заканчивается в 2021 году. На данный момент Киев получил только один транш в размере $2,1 млрд. Остальную сумму планировалось перечислить путём ещё четырёх траншей.
Однако ранее, по данным СМИ, в МВФ фактически решили приостановить программу из-за действий Украины. Руководство фонда среди прочего было недовольно большим дефицитом украинского госбюджета и вмешательством властей в работу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Между тем в Киеве считают, что МВФ поступает несправедливо по отношению к Украине. По словам президента страны Владимира Зеленского, его государство пребывает в состоянии войны и «вынуждено по-другому выбирать приоритетные области для проведения реформ».
«Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложнённость, потому что идёт война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом всё остальное», — сказал украинский лидер.
«Спонсируют собственные интересы»
Требования МВФ относительно финансовой реформы на Украине во многом совпадают с пожеланиями Вашингтона, заметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
При этом, по его словам, как Международный валютный фонд, так и USAID сложно отнести к альтруистическим организациям. Скорее всего, они настроены на то, чтобы заполучить контроль над украинским рынком.
Похожей точки зрения придерживается и политолог Иван Мезюхо. В свою очередь, он предположил, что американская «финансовая помощь» попадает в руки коррумпированных чиновников, на которых в будущем Штаты смогут оказывать давление.
«USAID спонсирует собственные интересы, которые заключаются в разграблении украинского национального богатства. Думаю, что средства оседают в карманах украинских политиков и чиновников. Украина — коррумпированная страна, и Штаты знают об этом, поэтому их вклад можно рассматривать и как плату за лояльность», — заключил он.
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