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Для конспирологов: Детали встречи Путина и Лукашенко и букет цветов для Трампа

14 сентября 2020, 19:50  •  144 • Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи. Делимся деталями встречи в стиле "для конспирологов". Помимо официальных заявлений в материале - пара нюансов или, например, букет для Дональда Трампа.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи сегодня утром. Это был первый визит белорусского лидера после победы на президентских выборах. Напомним, победа обернулась серией протестов. Интересно, что бежавшая из Белоруссии лидер оппозиционных сил Светлана Тихановская уже заявила, что решения, принятые на встрече Путина и Лукашенко, не будут легитимны. По всей видимости, она имеет в виду и кредит в $1,5 млрд, обещанный сегодня Белоруссии президентом России.
Что касается нюансов. Авторы телеграм-канала "Вы слушали "Маяк" обратили внимание на две забавные детали, чаще всего интересующие конспирологов. Например, на часах Владимира Путина на момент начала встречи было 14:22. А трансляция на "России 24" началась в 16:00. Весь вопрос в отложенной трансляции, однако почти всегда на эти моменты обращают внимание желающие поймать сенсацию.
Или ещё один интересный момент. Цветы на столе между Путиным и Лукашенко. Выбранный на сегодня вариант авторы "Маяка..." предложили сравнить с примером со встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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