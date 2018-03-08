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Для кого-то прогресс - Илон Маск, а мой прогресс - это график отключения воды

08 марта 2018, 14:24  •  304 • В России

Как странно думать, что от двадцать первого века уже ушло почти двадцать лет.

И как грустно думать, что впереди нас - и детей наших, и внуков наших - ждут моря пропаганды про то, какое это было страшное, темное время, и как все было ужасно, вокруг была одна ненависть и тяжелая поступь империи зла.

И сколько гладких, лощеных конформистов и комсомольцев будущего - всех этих журналистов Зыгарей и режиссеров Звягинцевых - будут осваивать эту благодарную тему еще лет сто, собирая в большой мешок премии, деньги и восхищение пошляков.

Но пока этот взгляд еще не стал единственно верной линией партии и правительства, надо успеть шепнуть:

- Это вранье.

Первые двадцать лет нашего русского века, весь наш проклинаемый "кровавый режим" - это, вопреки пропаганде, гуманизация России.

Постепенная, медленная, но неизбежная и существенная гуманизация.

Войны без призывников. Все меньше людей в тюрьмах. Заметно меньше политзаключенных - по сравнению что с прошлой "стабильностью", что с некоторыми соседями. Все меньше абортов. Меньше срок службы в армии. Меньше кредитный процент. Меньше бандитов и меньше колдырей. Меньше сирот в детских домах.

И даже летнее отключение горячей воды - о, этот классический момент, когда родина так ужасна, - длилось когда-то три недели, потом две недели, а сейчас десять дней.

Для кого-то прогресс - Илон Маск, а я плевал на него, мой прогресс - это график отключения воды.

Интеллигенция обожает разговаривать о том, что "они будут править всегда" и "это никогда не закончится", но, вопреки мелким скандалам и неприятностям, именно "это" - наше вечно плохое "это", которое "длится и длится, какой кошмар", - тянет многострадальную Россию быть мягче и легче.

И простой парадокс истории состоит в том, что пропаганду про темное время и кровавый режим помидорят и еще долго будут запомидоривать те, кого это время и этот режим создавали, кого они кормили, щедро финансировали и разрешили фрондировать.

Но, повторюсь, пока "свобода" еще не придавила нас сапогом, можно сказать правду: это хорошее время.

Нам повезло.

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