Для кого новая Конституция? • 9 • Аналитика

Итак, нам месяц остался до того момента, как придется выражать свою волю по поводу внезапных и срочных изменений в Конституцию. Вроде как наше мнение чего-то стоит и что-то решает.



Задание было поставлено четко: ознакомиться со всеми поправками в Конституцию и сделать анализ: какие будут вредными, какие полезными, а какие — ни о чем.







Вдумчивое чтение ВСЕХ поправок заняло весьма приличное количество времени, и вот что я вам хотел бы сказать после прочтения и осмысления.



Я не понял, если честно, из-за чего такой шум.



Нет, если принять ту точку зрения, что все это было задумано ради обнуления, то да, все в порядке. Но стоило ли городить такой огород?



В принципе, все поправки можно сгруппировать в три кучи.



Первая. О государственном устройстве. В принципе, ничего такого животрепещущего, не знаю, как мы жили без того, что только Москва может быть столицей, а только русский язык – единственным общим языком. Но как-то вот жили.



Вторая. Обустройство «для народа». Вообще, там все это есть в законах и кодексах, зачем надо в Конституцию вносить, сложно понять. Такое же спорное законотворчество, как и первая куча.



Третья. Президент и государственный аппарат. Ну да, там все довольно полезно. Президенту и чиновникам высшего уровня. Нас это все совершенно не касается, поскольку, если какому-то следующему президенту захочется все изменить, думаю, он это все провернет примерно так же, как и Путин. С той же легкостью.



В общем, никаких таких сногсшибательных нововведений я не нашел. В принципе, соглашусь, что поправки, следуя за временем, надо вводить. Постепенно, не психуя, без всей этой шумихи.



Но разве у нас можно так? Нет. У нас надо взять и бухнуть перед народом именно в стиле «голосуй, или проиграешь». Надо срочно принять поправки, или…



Впрочем, об этих «или» мы поговорим в конце, а пока пороемся в кучах.



Первая куча.







Статьи 1, 68, 69, 70, 71. Ничего нового, кроме того, что, кроме Москвы, столицы нигде больше быть не может. Остальное – ну так себе.



Статья 671. Это ТА САМАЯ, где предки, передавшие нам идеалы и веру в бога, защита исторической правды и дети как важнейший приоритет духовной политики государства.



Коктейль смешной и жуткий одновременно. Впечатляет именно какой-то такой солянкой, ничем не связанной.



Статья 72. Это где институт брака получил определение как союз мужчины и женщины. Ладно, как мы раньше жили без определения, сказать не берусь, но хоть представителям полов с 3 по 24 вроде как ничего не светит.



Первая статья, где что-то дельное промелькнуло.



Статья 75. Все по Задорнову, сдержать смех нереально.



«Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти».

Посмотрел. Доллар – почти 80, евро – почти 86. ЦБ РФ справляется со своей задачей. Набиуллиной надо Героя Труда России давать.



Статьи 751, 79, 791 – просто мешанина букв. Высшим, понимаешь, руководителям, нельзя иметь счета за рубежом. И что? Детям и прочим родственникам можно и даже нужно. Короче, ни о чем.



Далее самое главное. Ради чего вообще все затевалось.



Статьи 81, 83, 921, 93 посвящены президенту и его возможностям. Неприкосновенность после окончания полномочий, назначения и так далее. Все очень интересно, но мне понравился только один пункт. Произвел впечатление.



Статья 93, п. 1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности, а президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях президента Российской Федерации как действующего, так и прекратившего исполнение своих полномочий, признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.



В современных условиях президент России отрешен от должности не будет. Ни при каких условиях. Мне пункт понравился. Правда, чего там импичментом грозить…



В статьи 95, 97,102, 103, 1031, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117 вносятся некоторые изменения на тему того, кто кого как назначает. Или снимает. В общем, познавательно, но…



Это не для граждан, это думско-совфедовские разборки (теоретические), на которые мы не сможем влиять ни при каких условиях. Не наше это в целом дело, электоратовское.



Статьи 118, 119, 125, 126, 128, 129 посвящены судам. Просто поверьте, у судей все было, есть и будет хорошо.



Следующий блок посвящен местному самоуправлению.



Статьи 131, 132, 133. Ну немножко дали местным властям полномочий по назначению налогов и сборов, а в остальном все касалось выборов. Как и куда кого избирать.



Все.



Что можно сказать от лица человека, добросовестно прочитавшего все? Честно признаюсь, скучно и неинтересно. Совсем неинтересно.



Нет, конечно, что дети – это основная составляющая духовного развития – это прекрасно. Что русский язык так и будет основным, а нацменьшинства имеют право учиться на своем родном языке – тоже восхитительно. Что семья – это союз мужчины и женщины – приветствую.



Создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях – ну да, конечно. Это вот просто необходимо было в Конституции прописать, что дети должны о родителях заботиться.



97% изменений Конституции затрагивает исключительно президента, Госдуму, правительство, Совет Федерации, Конституционный суд, суды рангом ниже, чиновников. Как они друг друга будут избирать, назначать, снимать и так далее.



В целом просто небольшая перестройка существующей системы власти «под себя». Под долгое и счастливое правление на благо России.



Не впечатлило.



Ладно, устраивает Путин тех, кто все это затеял. Мы знаем их, героев и в прямом, и в переносном смысле слова. Тимченко, Ротенберги, Сечин, Миллер, Дерипаска и так далее.



Вся Белгородская область, например, увешана баннерами «Наш выбор – Наша страна – Наша Конституция».



Вот, изучив все эти поправки, я теперь понимаю, от лица кого все эти баннеры. И чья это страна, чья Конституция.



Конечно, неплохо было бы статус недр вернуть обратно, чтобы не только Сечин и Миллер богатели. Да пусть богатеют, раз Путин считает, что миллион в день – это нормальная зарплата. Не вопрос. Не мне рассуждать, я тот самый путинский «средний класс», который больше 17 000 получает, так что даже рот не буду разевать, жабры засохнут.



А в целом мне как гражданину совершенно неинтересно, как президент будет предлагать своей ручной Госдуме кандидатов и как эта Госдума дружно проголосует «за». Все это уже проходили, это неимоверно серо и скучно.



Это все для них.



А для нас:



«В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность». Исторические вехи технической революции. Укрощение азота

Да, это вот для народа. Неимоверное удивление всех рангов, от Путина до губернаторов тем, что «внезапно» скакнули цены на бензин. В Европе и Америке вниз, а у нас — вверх.



И тут же прискакали торговцы бензином за дотациями. Как же, коронавирус, спрос на бензин упал. Дайте денежку.



А что, стойкий экономический рост. Вниз. И повышение благосостояния граждан. Теперь понятно, каких, надеюсь? Под которых дописывается все и вся.



Ну и вишенка на тортике – вот это:



«Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением».

В общем, лично мне все вот это совершенно неинтересно. Эта клоунада с надутыми щеками. Эта Конституция, которую никто не будет исполнять в тех местах, где исполнение не принесет преференций.



Да и вообще сомневаюсь, что после очередной успешной победы Путина на выборах хоть кто-то вообще вспомнит про Конституцию.



Главное, конечно, обеспечить преемственность власти. От одного Путина к другому. Я уже убедился, что обещания, которые Путин давал на ТОМ сроке правления, необязательны к исполнению на ЭТОМ. Ну да ничего, главное – стабильность.



Стабильное обнищание в том числе.



Представляю, как дружно мы все начнем «обрастать жирком» по-путински при 100 рублях за доллар. Ожирение в масштабах страны начнется. Уже началось. У цен. Спасибо всем, кто согласно Конституции обязан держать рубль и обеспечивать стране процветание. Усилия видны невооруженным глазом.



Итого. Кто-то пойдет думать над тем, насколько все это полезно. Кто-то пойдет голосовать «за», потому что думать – это слишком сложно. Понимать – еще сложнее.



Обещанных изменений, которые пойдут на благо ВСЕХ граждан России, я не увидел. Увы. Увидел исключительно перестройку власти.



Совершенно неинтересное дело, если честно. Бесперспективное для 99% населения. Итак, нам месяц остался до того момента, как придется выражать свою волю по поводу внезапных и срочных изменений в Конституцию. Вроде как наше мнение чего-то стоит и что-то решает.Задание было поставлено четко: ознакомиться со всеми поправками в Конституцию и сделать анализ: какие будут вредными, какие полезными, а какие — ни о чем.Вдумчивое чтение ВСЕХ поправок заняло весьма приличное количество времени, и вот что я вам хотел бы сказать после прочтения и осмысления.Я не понял, если честно, из-за чего такой шум.Нет, если принять ту точку зрения, что все это было задумано ради обнуления, то да, все в порядке. Но стоило ли городить такой огород?В принципе, все поправки можно сгруппировать в три кучи.Первая. О государственном устройстве. В принципе, ничего такого животрепещущего, не знаю, как мы жили без того, что только Москва может быть столицей, а только русский язык – единственным общим языком. Но как-то вот жили.Вторая. Обустройство «для народа». Вообще, там все это есть в законах и кодексах, зачем надо в Конституцию вносить, сложно понять. Такое же спорное законотворчество, как и первая куча.Третья. Президент и государственный аппарат. Ну да, там все довольно полезно. Президенту и чиновникам высшего уровня. Нас это все совершенно не касается, поскольку, если какому-то следующему президенту захочется все изменить, думаю, он это все провернет примерно так же, как и Путин. С той же легкостью.В общем, никаких таких сногсшибательных нововведений я не нашел. В принципе, соглашусь, что поправки, следуя за временем, надо вводить. Постепенно, не психуя, без всей этой шумихи.Но разве у нас можно так? Нет. У нас надо взять и бухнуть перед народом именно в стиле «голосуй, или проиграешь». Надо срочно принять поправки, или…Впрочем, об этих «или» мы поговорим в конце, а пока пороемся в кучах.Первая куча.Статьи 1, 68, 69, 70, 71. Ничего нового, кроме того, что, кроме Москвы, столицы нигде больше быть не может. Остальное – ну так себе.Статья 671. Это ТА САМАЯ, где предки, передавшие нам идеалы и веру в бога, защита исторической правды и дети как важнейший приоритет духовной политики государства.Коктейль смешной и жуткий одновременно. Впечатляет именно какой-то такой солянкой, ничем не связанной.Статья 72. Это где институт брака получил определение как союз мужчины и женщины. Ладно, как мы раньше жили без определения, сказать не берусь, но хоть представителям полов с 3 по 24 вроде как ничего не светит.Первая статья, где что-то дельное промелькнуло.Статья 75. Все по Задорнову, сдержать смех нереально.Посмотрел. Доллар – почти 80, евро – почти 86. ЦБ РФ справляется со своей задачей. Набиуллиной надо Героя Труда России давать.Статьи 751, 79, 791 – просто мешанина букв. Высшим, понимаешь, руководителям, нельзя иметь счета за рубежом. И что? Детям и прочим родственникам можно и даже нужно. Короче, ни о чем.Далее самое главное. Ради чего вообще все затевалось.Статьи 81, 83, 921, 93 посвящены президенту и его возможностям. Неприкосновенность после окончания полномочий, назначения и так далее. Все очень интересно, но мне понравился только один пункт. Произвел впечатление.Статья 93, п. 1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности, а президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях президента Российской Федерации как действующего, так и прекратившего исполнение своих полномочий, признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.В современных условиях президент России отрешен от должности не будет. Ни при каких условиях. Мне пункт понравился. Правда, чего там импичментом грозить…В статьи 95, 97,102, 103, 1031, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117 вносятся некоторые изменения на тему того, кто кого как назначает. Или снимает. В общем, познавательно, но…Это не для граждан, это думско-совфедовские разборки (теоретические), на которые мы не сможем влиять ни при каких условиях. Не наше это в целом дело, электоратовское.Статьи 118, 119, 125, 126, 128, 129 посвящены судам. Просто поверьте, у судей все было, есть и будет хорошо.Следующий блок посвящен местному самоуправлению.Статьи 131, 132, 133. Ну немножко дали местным властям полномочий по назначению налогов и сборов, а в остальном все касалось выборов. Как и куда кого избирать.Все.Что можно сказать от лица человека, добросовестно прочитавшего все? Честно признаюсь, скучно и неинтересно. Совсем неинтересно.Нет, конечно, что дети – это основная составляющая духовного развития – это прекрасно. Что русский язык так и будет основным, а нацменьшинства имеют право учиться на своем родном языке – тоже восхитительно. Что семья – это союз мужчины и женщины – приветствую.Создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях – ну да, конечно. Это вот просто необходимо было в Конституции прописать, что дети должны о родителях заботиться.97% изменений Конституции затрагивает исключительно президента, Госдуму, правительство, Совет Федерации, Конституционный суд, суды рангом ниже, чиновников. Как они друг друга будут избирать, назначать, снимать и так далее.В целом просто небольшая перестройка существующей системы власти «под себя». Под долгое и счастливое правление на благо России.Не впечатлило.Ладно, устраивает Путин тех, кто все это затеял. Мы знаем их, героев и в прямом, и в переносном смысле слова. Тимченко, Ротенберги, Сечин, Миллер, Дерипаска и так далее.Вся Белгородская область, например, увешана баннерами «Наш выбор – Наша страна – Наша Конституция».Вот, изучив все эти поправки, я теперь понимаю, от лица кого все эти баннеры. И чья это страна, чья Конституция.Конечно, неплохо было бы статус недр вернуть обратно, чтобы не только Сечин и Миллер богатели. Да пусть богатеют, раз Путин считает, что миллион в день – это нормальная зарплата. Не вопрос. Не мне рассуждать, я тот самый путинский «средний класс», который больше 17 000 получает, так что даже рот не буду разевать, жабры засохнут.А в целом мне как гражданину совершенно неинтересно, как президент будет предлагать своей ручной Госдуме кандидатов и как эта Госдума дружно проголосует «за». Все это уже проходили, это неимоверно серо и скучно.Это все для них.А для нас:Да, это вот для народа. Неимоверное удивление всех рангов, от Путина до губернаторов тем, что «внезапно» скакнули цены на бензин. В Европе и Америке вниз, а у нас — вверх.И тут же прискакали торговцы бензином за дотациями. Как же, коронавирус, спрос на бензин упал. Дайте денежку.А что, стойкий экономический рост. Вниз. И повышение благосостояния граждан. Теперь понятно, каких, надеюсь? Под которых дописывается все и вся.Ну и вишенка на тортике – вот это:В общем, лично мне все вот это совершенно неинтересно. Эта клоунада с надутыми щеками. Эта Конституция, которую никто не будет исполнять в тех местах, где исполнение не принесет преференций.Да и вообще сомневаюсь, что после очередной успешной победы Путина на выборах хоть кто-то вообще вспомнит про Конституцию.Главное, конечно, обеспечить преемственность власти. От одного Путина к другому. Я уже убедился, что обещания, которые Путин давал на ТОМ сроке правления, необязательны к исполнению на ЭТОМ. Ну да ничего, главное – стабильность.Стабильное обнищание в том числе.Представляю, как дружно мы все начнем «обрастать жирком» по-путински при 100 рублях за доллар. Ожирение в масштабах страны начнется. Уже началось. У цен. Спасибо всем, кто согласно Конституции обязан держать рубль и обеспечивать стране процветание. Усилия видны невооруженным глазом.Итого. Кто-то пойдет думать над тем, насколько все это полезно. Кто-то пойдет голосовать «за», потому что думать – это слишком сложно. Понимать – еще сложнее.Обещанных изменений, которые пойдут на благо ВСЕХ граждан России, я не увидел. Увы. Увидел исключительно перестройку власти.Совершенно неинтересное дело, если честно. Бесперспективное для 99% населения. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





9 Источник Похожие новости Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу Операция «Вирус» Кого съели китайцы. Коронавирус и мир пополам "Пусть уезжают". Кто на Украине не рад возвращению своих из Европы США проигрывают "вирусную гонку" и теряют мировое лидерство Как Россия может выиграть в нефтяной войне: предположения экспертов Новости партнеров