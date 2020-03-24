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Для кого новая Конституция?
24 марта 2020, 06:35 • 9 • Аналитика
Итак, нам месяц остался до того момента, как придется выражать свою волю по поводу внезапных и срочных изменений в Конституцию. Вроде как наше мнение чего-то стоит и что-то решает.
Задание было поставлено четко: ознакомиться со всеми поправками в Конституцию и сделать анализ: какие будут вредными, какие полезными, а какие — ни о чем.
Вдумчивое чтение ВСЕХ поправок заняло весьма приличное количество времени, и вот что я вам хотел бы сказать после прочтения и осмысления.
Я не понял, если честно, из-за чего такой шум.
Нет, если принять ту точку зрения, что все это было задумано ради обнуления, то да, все в порядке. Но стоило ли городить такой огород?
В принципе, все поправки можно сгруппировать в три кучи.
Первая. О государственном устройстве. В принципе, ничего такого животрепещущего, не знаю, как мы жили без того, что только Москва может быть столицей, а только русский язык – единственным общим языком. Но как-то вот жили.
Вторая. Обустройство «для народа». Вообще, там все это есть в законах и кодексах, зачем надо в Конституцию вносить, сложно понять. Такое же спорное законотворчество, как и первая куча.
Третья. Президент и государственный аппарат. Ну да, там все довольно полезно. Президенту и чиновникам высшего уровня. Нас это все совершенно не касается, поскольку, если какому-то следующему президенту захочется все изменить, думаю, он это все провернет примерно так же, как и Путин. С той же легкостью.
В общем, никаких таких сногсшибательных нововведений я не нашел. В принципе, соглашусь, что поправки, следуя за временем, надо вводить. Постепенно, не психуя, без всей этой шумихи.
Но разве у нас можно так? Нет. У нас надо взять и бухнуть перед народом именно в стиле «голосуй, или проиграешь». Надо срочно принять поправки, или…
Впрочем, об этих «или» мы поговорим в конце, а пока пороемся в кучах.
Первая куча.
Статьи 1, 68, 69, 70, 71. Ничего нового, кроме того, что, кроме Москвы, столицы нигде больше быть не может. Остальное – ну так себе.
Статья 671. Это ТА САМАЯ, где предки, передавшие нам идеалы и веру в бога, защита исторической правды и дети как важнейший приоритет духовной политики государства.
Коктейль смешной и жуткий одновременно. Впечатляет именно какой-то такой солянкой, ничем не связанной.
Статья 72. Это где институт брака получил определение как союз мужчины и женщины. Ладно, как мы раньше жили без определения, сказать не берусь, но хоть представителям полов с 3 по 24 вроде как ничего не светит.
Первая статья, где что-то дельное промелькнуло.
Статья 75. Все по Задорнову, сдержать смех нереально.
«Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти».
Посмотрел. Доллар – почти 80, евро – почти 86. ЦБ РФ справляется со своей задачей. Набиуллиной надо Героя Труда России давать.
Статьи 751, 79, 791 – просто мешанина букв. Высшим, понимаешь, руководителям, нельзя иметь счета за рубежом. И что? Детям и прочим родственникам можно и даже нужно. Короче, ни о чем.
Далее самое главное. Ради чего вообще все затевалось.
Статьи 81, 83, 921, 93 посвящены президенту и его возможностям. Неприкосновенность после окончания полномочий, назначения и так далее. Все очень интересно, но мне понравился только один пункт. Произвел впечатление.
Статья 93, п. 1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности, а президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях президента Российской Федерации как действующего, так и прекратившего исполнение своих полномочий, признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
В современных условиях президент России отрешен от должности не будет. Ни при каких условиях. Мне пункт понравился. Правда, чего там импичментом грозить…
В статьи 95, 97,102, 103, 1031, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117 вносятся некоторые изменения на тему того, кто кого как назначает. Или снимает. В общем, познавательно, но…
Это не для граждан, это думско-совфедовские разборки (теоретические), на которые мы не сможем влиять ни при каких условиях. Не наше это в целом дело, электоратовское.
Статьи 118, 119, 125, 126, 128, 129 посвящены судам. Просто поверьте, у судей все было, есть и будет хорошо.
Следующий блок посвящен местному самоуправлению.
Статьи 131, 132, 133. Ну немножко дали местным властям полномочий по назначению налогов и сборов, а в остальном все касалось выборов. Как и куда кого избирать.
Все.
Что можно сказать от лица человека, добросовестно прочитавшего все? Честно признаюсь, скучно и неинтересно. Совсем неинтересно.
Нет, конечно, что дети – это основная составляющая духовного развития – это прекрасно. Что русский язык так и будет основным, а нацменьшинства имеют право учиться на своем родном языке – тоже восхитительно. Что семья – это союз мужчины и женщины – приветствую.
Создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях – ну да, конечно. Это вот просто необходимо было в Конституции прописать, что дети должны о родителях заботиться.
97% изменений Конституции затрагивает исключительно президента, Госдуму, правительство, Совет Федерации, Конституционный суд, суды рангом ниже, чиновников. Как они друг друга будут избирать, назначать, снимать и так далее.
В целом просто небольшая перестройка существующей системы власти «под себя». Под долгое и счастливое правление на благо России.
Не впечатлило.
Ладно, устраивает Путин тех, кто все это затеял. Мы знаем их, героев и в прямом, и в переносном смысле слова. Тимченко, Ротенберги, Сечин, Миллер, Дерипаска и так далее.
Вся Белгородская область, например, увешана баннерами «Наш выбор – Наша страна – Наша Конституция».
Вот, изучив все эти поправки, я теперь понимаю, от лица кого все эти баннеры. И чья это страна, чья Конституция.
Конечно, неплохо было бы статус недр вернуть обратно, чтобы не только Сечин и Миллер богатели. Да пусть богатеют, раз Путин считает, что миллион в день – это нормальная зарплата. Не вопрос. Не мне рассуждать, я тот самый путинский «средний класс», который больше 17 000 получает, так что даже рот не буду разевать, жабры засохнут.
А в целом мне как гражданину совершенно неинтересно, как президент будет предлагать своей ручной Госдуме кандидатов и как эта Госдума дружно проголосует «за». Все это уже проходили, это неимоверно серо и скучно.
Это все для них.
А для нас:
«В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность».
Да, это вот для народа. Неимоверное удивление всех рангов, от Путина до губернаторов тем, что «внезапно» скакнули цены на бензин. В Европе и Америке вниз, а у нас — вверх.
И тут же прискакали торговцы бензином за дотациями. Как же, коронавирус, спрос на бензин упал. Дайте денежку.
А что, стойкий экономический рост. Вниз. И повышение благосостояния граждан. Теперь понятно, каких, надеюсь? Под которых дописывается все и вся.
Ну и вишенка на тортике – вот это:
«Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением».
В общем, лично мне все вот это совершенно неинтересно. Эта клоунада с надутыми щеками. Эта Конституция, которую никто не будет исполнять в тех местах, где исполнение не принесет преференций.
Да и вообще сомневаюсь, что после очередной успешной победы Путина на выборах хоть кто-то вообще вспомнит про Конституцию.
Главное, конечно, обеспечить преемственность власти. От одного Путина к другому. Я уже убедился, что обещания, которые Путин давал на ТОМ сроке правления, необязательны к исполнению на ЭТОМ. Ну да ничего, главное – стабильность.
Стабильное обнищание в том числе.
Представляю, как дружно мы все начнем «обрастать жирком» по-путински при 100 рублях за доллар. Ожирение в масштабах страны начнется. Уже началось. У цен. Спасибо всем, кто согласно Конституции обязан держать рубль и обеспечивать стране процветание. Усилия видны невооруженным глазом.
Итого. Кто-то пойдет думать над тем, насколько все это полезно. Кто-то пойдет голосовать «за», потому что думать – это слишком сложно. Понимать – еще сложнее.
Обещанных изменений, которые пойдут на благо ВСЕХ граждан России, я не увидел. Увы. Увидел исключительно перестройку власти.
Совершенно неинтересное дело, если честно. Бесперспективное для 99% населения.
Роман Скоморохов
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