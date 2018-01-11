Для кого может стать ловушкой китайская точка опоры Евросоюза?

Новый год выстраивает в шеренгу тех, кто сделал ставку на растущую мощь Пекина, понимая, что звёздно-полосатой звезде теперь дорога за горизонт. При этом сегодня сложней всего старушке-Европе, традиционно поспешавшей в кильватере США. Ее акции при Трампе стали терять цену на американской политической бирже. Евро-атлантическая опора Европы дрогнула, и это заставило её задуматься о поиске иной опоры.

Как сообщило финансовое агентство Вloomberg, президент Франции Эммануэль Макрон после новогодних каникул отправился с трёхдневным визитом в Пекин обсудить с председателем Си Цзиньпином климат, Северную Корею, технологии и «капитально отремонтировать торговые связи между Китаем и Евросоюзом». Вполне уместное в его устах намерение, поскольку Франция при новом президенте стала главным союзником Германии в укреплении ЕС. Но еще и обязывающее, так как «отремонтировать» связи с Китаем теперь можно только на «Одном поясе – одном пути». Что, собственно, Макрон и постарается сделать до 12 января.

«Я прибыл сюда, чтобы установить европейско-китайское партнерство в X X I веке, – заявил Макрон в древнем Сиане, откуда начинался в древности Великий шелковый путь. – Я хочу, чтобы мы определили вместе правила сбалансированных отношений, при которых каждый выигрывает. Мы должны впервые определить рамки вместе».

В унисон китайской инициативе «Пояса и пути» поёт президент Франции неспроста. Его намерение обольстить Си Цзиньпина основывается на откровенной приверженности китайского лидера глобализации, которая с точки зрения Брюсселя должна открыть дорогу европейским товарам и капиталам на крупнейший в мире рынок. С точки зрения Пекина – всё с точностью до наоборот. При этом и экономически самодостаточная Европа, и Китай не расположены широко принимать внешние инвестиции по разным причинам. Профессор Парижского института международных отношений Заки Лайди (Zaki Laïdi), советник бывшего французского премьера Мануэля Вальса (Manuel Valls), считает, что наступательный пыл Макрона в Пекине едва ли избавит Европу от «риска стать жертвой китайских усилий по формированию многосторонней системы отношений по своему собственному желанию, если только Европа в целом не осознает опасность или, что еще хуже, если усилия Трампа не похоронят и то и другое».

Нелишне вспомнить, что последняя министерская конференция ВТО, состоявшаяся 14 декабря прошлого года в Буэнос-Айресе, закончилась полным фиаско и отсутствием договорённостей по всем основным вопросам повестки дня. Единственный, кто остался этим доволен, – Китай. И это была плохая новость для Европы, которая теоретически могла бы на фоне американского протекционизма стать мировым лидером, укрепив позиции в международной торговле, но без Китая она уже не справится с этой ролью. «Да, – пишет парижский профессор, – Европа и Китай близки в позитивном видении глобализации и принципах многосторонних отношений. Но если Европа поддерживает «наступательную многосторонность», которая развивала бы уже существующие (в ЕС) институционные правила и механизмы их контроля, то Китай сопротивляется изменениям существующих стандартов, особенно если они укрепляют механизмы контроля, которые могут ограничивать его возможности использовать свои преимущества».

Это – по-профессорски. Если короче, Китай не собирается подчиняться чиновникам из Брюсселя, изобретающим новые нормы и правила торговли каждый день. И тем более – отказываться от поддержки своих предприятий, хоть это и становится барьером для их выхода на европейский рынок. Понятно, что горячие спичи Макрона в Поднебесной едва ли соблазнят Си Цзиньпина настолько, что тот бросится в объятия лукавого француза, тем более что Восточная и Центральная Европа уже у его ног. Как пишет «Жэньминь жибао», «за пять лет инвестиции китайских предприятий в 16 странах Центральной и Восточной Европы с 3 миллиардов долларов увеличились до более чем 9 миллиардов. Объем двусторонней торговли… за первые три квартала в этом году вырос на 14.1 процента». И если качеством китайских товаров 63 процента европейских покупателей по-прежнему недовольны, то «высокоскоростные железнодорожные технологии стали научно-техническим достижением КНР, которое получило самое высокое признание за рубежом», отмечает только что вышедший в Пекине «Доклад по глобальному изучению государственного образа Китая 2016-2017 годов».

Действительно, китайские высокоскоростные поезда тараном пробивают дорогу китайским товарам в Европу, несмотря на их «коммунистическую» природу, проблемы с правами человека в Поднебесной и отсутствием там либерализма по-европейски, вписанных в систему ВТО, формирующего главную точку опоры ЕС. Но в том-то и новость для европейцев, что эта «точка» при Трампе стала запятой, а теперь стремительно превращается в многоточие. Объединённая Европа рвётся обговорить с Пекином новые правила игры либо в рамках двустороннего инвестиционного соглашения, либо через многостороннее соглашение о государственных закупках. Оба варианта предполагают тотальный контроль брюссельского чиновничества над интересами Китая в ЕС. Но! Совершенно очевидно, что президент США не собирается реформировать систему международной торговли вместе с ЕС – он собирается её потопить. «Фактически, – указывает Project Syndicate, – стремление Трампа использовать двусторонние договоры для уменьшения торгового дефицита США и возможность того, что Штаты вообще выйдут из ставшей бесполезной для них ВТО, – кошмарный сценарий для Евросоюза, который предполагает верховенство общих норм над силой».

Транстихоокеанское партнерство с Азией (TPP) и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство с ЕС (TTIP) лишали Пекин маневра. При этом раскладе США и ЕС могли бы определять стандарты новой объединённой экономики мира и поставили бы Пекин перед выбором: безоговорочно признать новые правила или лишиться главных мировых рынков. Однако Трамп с его America first спутал все карты. Это не значит, что США отказались от задачи сломить Пекин под свои глобальные интересы. Это значит, что теперь Вашингтон видит это иначе, чем Брюссель. По крайней мере, на сегодняшний день.

Парадоксально, но именно США и Россия с их реалистичным, а не бюрократическим подходом к экономическому партнёрству с ЕС стали главными союзниками Пекина. Понятно, что Америке Трампа гораздо удобней использовать доллар для обеспечения собственных целей, чем следовать общим правилам, разработанным «где-то там, в Европе». Но и в самой Европе, как мы видим, нет единого порыва «привязать Китай к Брюсселю», а есть откровенное желание решить хотя бы часть своих проблем, обвязавшись с Пекином «одним поясом». Народный банк КНР уже подписал соглашения о валютном свопе с центральными банками Венгрии, Албании и Сербии. А Министерство коммерции КНР – меморандумы о сотрудничестве в области промышленных зон с Румынией, Чехией и Польшей. И Китай не пожалеет ни сил, ни средств, чтобы стать для Старого Света главной точкой опоры хотя бы для того, чтобы предотвратить образование «пятого угла» в уже хорошо прорисованном четырёхугольнике США – Япония – Австралия – Индия, которые противостоят росту влияния Пекина в мире.

Отношения ЕС с Китаем попали в тупик после того, как Еврокомиссия опубликовала свой первый доклад о новых правилах торговли, который всеми своими 446 страницами связан с «нерыночной» китайской экономикой, «самой природой китайской политической системы» и социалистическими «прямыми инвестициями», которые Еврокомиссия намерена теперь тщательно проверять. Однако, как пишет South China Morning Star, выход из этого тупика диктует другая инстанция: «500 миллиардов евро с января по октябрь прошлого года в двусторонней торговле, выросшей на 16,2 процента» – вот резон, заставляющий заботиться об укреплении «китайской точки опоры» Евросоюза и Брюссель, и Пекин.