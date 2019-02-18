Для кого и зачем Сурков написал статью о путинизме и глубинном народе

На прошедшей неделе политическую повестку «взорвала» статья помощника Владимира Путина Владислава Суркова. В статье Сурков утверждает, что путинское государство создано надолго и что в России испокон веков существует глубинный народ. Государство Путина слышит этот народ и действует сообразно его запросам. Статья вызвала огромное количество откликов поддержки и критики. Мы решили обсудить статью и реакцию на нее с одним из тех, кто работает с Сурковым, директором Центра политической конъюнктуры Алексеем Чеснаковым.

- Давайте сначала разберемся по поводу того, что говорят о статье Суркова. Одно из мнений, что она предназначена для одного единственного читателя – самого президента Путина.

- У Путина множество каналов коммуникации, чтобы знать и понимать, что происходит в стране, видеть тенденции в стратегической перспективе. Президент очень информированный человек. И у Суркова достаточно каналов коммуникации с начальником, чтобы напрямую сообщить то, что он хотел бы.

Мое личное мнение – это манифест рациональных путинистов. Аудитория очень широкая. Не стал бы ограничиваться одной целевой группой, внутренней или внешней. Кстати, внешняя очень важна. Для некоторых посылов может быть даже важнее внутренней. Там это хорошо поняли. Посмотрите, как на Западе нервно отреагировали на статью. За границей ведь некоторые тоже строят далеко идущие планы по усилению давления на Россию с целью скорейшего ухода российского лидера. Утверждение, что государство Путина надолго, им сильно не понравилось.

- Есть версия, что Сурков как опытный аппаратчик хотел этой статьей угодить начальству и обеспечить себе место в 2024 году.

- А что будет в 2024 году?

- Вы же знаете.

- Нет, не знаю. Так что будет?

- Истечет очередной президентский срок...

- И что?

- Ну как что? Будут перемены.

- Какие перемены?

- Какие-то будут. Мы, конечно, не знаем, какие именно, но будут точно.

- Вот именно, не знаем. А если не знаем, то как можно подготовиться к тому, чего не знаешь? И зачем так рано? Аж за пять лет? Забудется же многое, критерии поменяются. А угодить начальству, по крайней мере, такому начальству, которое у Суркова, можно только хорошей работой. Статьями там у них карьеры не делаются, они же там не журналисты. Именно потому, что Сурков, действительно, опытный аппаратчик, он такими глупостями, которые ему приписываются, не занимается. А те, кто приписывают, по себе, наверное, судят. Что им сказать? Не все так живут, как вы, ребята.

- Но если аудитория самая широкая, тогда почему в качестве издания для публикации выбрана «Независимая газета», которую считают элитной?

- А почему бы и нет? Сегодня носитель информации не важен. Любой читатель имеет свободный доступ ко всем источникам. Возьмите КП. Вы же не считаете, что вас читает только так называемая «массовая аудитория». Многие ваши статьи становятся предметом серьезного обсуждения в элитах. Это факт.

- С чем Вы связываете резко негативную реакцию на статью у тех, кого можно причислить к либеральной оппозиции?

- Во-первых все, что пишет Сурков им априори не нравится. Это не интеллектуальная, а политическая позиция. Во-вторых, Сурков очередной раз и очень больно попал в нерв повестки, которую они пытаются навязать стране. Почему либералы так остро почувствовали угрозу в смыслах статьи, почему началась такая истерика и наружу полезли все их страхи? Потому что они уже списали Путина и проводят открытые конкурсы-прогнозы о том, когда действующий президент уйдет, как они будут проводить люстрации, кабинеты в Кремле чуть ли не делят. И тут вдруг им прямо рекомендуют – не парьтесь ребята, Россию мы вам не отдадим, путинизм это надолго. «Как надолго?». Да, надолго. Смиритесь. Россия нуждается в том, чтобы государство было долгим и граждане понимали - оно не «слиняет» завтра, послезавтра и в 2024 году.

Сурков давно, много и последовательно говорит о роли Путина в построении государства. Не обращая внимания на крики либеральной толпы. Его знаменитая фраза десятилетней давности о том, что «Путин укрепляет государство, а не себя», она в том числе и об этом.

- Еще многих задела фраза о глубинном народе…

- Сильная формула, согласен. Стала мемом. В стране есть глубинный народ. Глубинка есть, а народа нет? Глубинка это что, территория? Нет, это народ. Со своими привычками, своими ценностями, своим отношением к государству и элите. Это огромное количество людей и при этом не серая масса. Они веками живут и выживают в России, несмотря на разные обстоятельства. У этого народа сложилось целостное мировоззрение, очень своеобразное отношение к окружающему миру. Сам Сурков хорошо понимает глубинный народ. Он родился и жил в русской деревне, служил в армии, работал на заводе. Он чувствует этот народ.

Не задумывались почему наших либералов так раздражает, когда им напоминают о народе? Потому что они народ не знают, не хотят знать, не любят, а когда пытаются объяснять его взгляды, то сводят все к самому архаичному, чуть ли не фольклорному содержанию.

- Почему такой оглушительный резонанс?

- Все статьи Суркова вызывают ажиотаж, потому что он умеет излагать актуальные темы в контексте исторических процессов. А людям важно знать не только, что у них в холодильнике и телевизоре, но и что у них в душе, в мире, в истории, в больших процессах.

Вторая причина ажиотажа - острота геополитической борьбы, столкновение ценностных систем, в котором участвует Россия. Отсюда большой интерес к таким высказываниям.

- Вы часто общаетесь с автором. Как он оценивает столь бурную реакцию?

- Как любой автор, которого услышали. Он доволен.

- Но многие комментарии откровенно негативные. Он и ими доволен?

- Сурков - специалист по организации общественных процессов. Он прекрасно понимает неизбежность таких комментариев. Знает, какие из них имеют естественное, а какие аппаратное происхождение. И что для распространения новых идей равно полезны как позитивные, так и негативные отзывы. Владислав Юрьевич как-то мне сказал: «неважно, какой почтальон несет твое письмо, добрый или злой, главное, чтобы донес».

- Довольно циничный взгляд, вам не кажется?

- Или довольно практичный?

- Много претензий, что в статье наше государство подается чуть ли не как идеальное, что нет в ней ничего о бедности, социальных, экономических проблемах...

- Не согласен, что наше государство подано в идеализированном виде. Мне показалось даже наоборот. Оно уж никак не белое и пушистое. Сурков представляет его сложным, неоднозначным. Несколько, скажем так, неуютным. Не бюро добрых услуг, а скорее орудие труда и обороны. Это очень честное описание, крепкое, без сахара.

Что касается социальных, экономических вопросов, то Сурков по должности не может о них писать. Это не его вопросы, было бы некорректно чиновнику писать о том, в чем он не участвует. Он пишет о России исключительно в контексте геополитической борьбы именно потому, что занимается Украиной, которая стала ареной геополитического столкновения. Сурков находится в рамках должностных инструкций. Рассуждает о процессах, в которых участвует. Не на первых, конечно, ролях, но и далеко не на последних.

Его прошлогодние статьи, кстати, не менее резонансные, «Кризис лицемерия» и «Одиночество полукровки» - тоже о глобальных переменах и о месте России в меняющемся мире. Государство Путина в экономическом, социальном и культурном измерении, в других аспектах - это тема для других авторов.

Выступление Суркова и призвано побудить специалистов к соответствующей работе, к профессиональным высказываниям по теме. И это ему удалось. Отклики продолжаются, интерес оказался огромным. Значит, авторы найдутся. И опишут путинизм со всех сторон, во всех его проявлениях.

- Нашлись те, кто посчитал, что путинизм может возникнуть только после ухода Путина.

- Нелепые спекуляции! Это живая система взглядов, сложившаяся на наших глазах и на наших глазах развивающаяся. Сейчас надо этим заниматься, не откладывая. Сурков в статье четко обозначает путинизм как практику настоящего и идеологию будущего. И нигде не говорит о нём в прошедшем времени.

- Сурков утверждает, что система Путина имеет экспортный потенциал. Это напоминает слова об экспорте революции. Означает ли это, что мы признаем вмешательство России в западные дела, о котором там много кричат? Да еще и предупреждаем, что оно будет даже более жестким?

- Экспорт путинизма не обязательно означает экспорт революции. Где-то трансформации происходят и будут происходить плавно, мирно и даже малозаметно, где-то резко и с большими издержками. А где-то эти идеи будут просто отвергнуты и не сработают. Это тоже надо понимать. Не может быть никакого триумфализма и слепой веры, что «всесильное учение само все решит». Изменение внешнего мира, придание ему форм, более подходящих для России это тяжелая, медленная, кропотливая работа, сопряженная с большими рисками. К ней надо так и относиться, без революционной романтики и шапкозакидательства.

- В одном из комментариев Вы дали отповедь Александру Проханову, заявившему что Сурков быстро эволюционировал, что в 90-е годы он был радикальным либералом.

- Сурков никогда не был либералом, хотя и эволюционировал, как любой умный человек, много работающий с идеями и текстами. Достаточно посмотреть на его выступления и интервью в 90-е, когда он работал в МЕНАТЕПЕ у Ходорковского, чтобы понять - тогда он был государственником. А как еще можно оценить его фразы «если у нас не появится настоящее государственное управление экономикой, не будет и экономического подъема», что либерализм «не для нашего климата»? Это, напомню, 1997 год. Подтверждает его позицию, которую он сформулировал во время нашего разговора: «Я был путинистом задолго до того, как увидел Путина, просто не знал, что это так называется».

- И что дальше?

- Владислав Юрьевич, думаю, будет использовать работы новых исследователей путинизма для решения практических задач, связанных с геополитическим соперничеством вокруг Украины. А поскольку это соперничество задает мегатренд в отношениях России и Запада на годы и годы вперед, то оно будет сильно влиять на облик нашей государственности и на облик западных демократий. Что будут делать другие люди, это их дело.

- Чего вам лично не хватило в этой статье?

- Там много сравнений и даже противопоставлений с Западом. Мне было бы очень интересно увидеть его размышления, а чем мы сущностно отличаемся от Востока? Мы в последние годы много говорим о том, что мы не Запад. Но мы ведь и не Восток. А мощь Востока и наши отличия от него - это крайне важная для понимания будущего нашей страны тема. Надеюсь, когда-нибудь Сурков за нее возьмется.