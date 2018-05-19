«Для Киева нет ничего опаснее, чем правдивое слово»: российские журналисты выступили в поддержку Вышинского

В центре Москвы прошла акция в поддержку арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Киевские власти обвиняют главу портала РИА Новости Украина в государственной измене, ему грозит до 15 лет заключения. Десятки журналистов, политических активистов и неравнодушных людей собрались в пятницу, 18 мая, у украинского посольства в Леонтьевском переулке, чтобы выразить своё несогласие с действиями официального Киева. Что говорили о ситуации с арестом Вышинского видные представители медийного сообщества — в материале RT.

В пятницу, 18 мая, у здания украинского посольства в столичном Леонтьевском переулке прошёл молчаливый пикет в поддержку арестованного главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Собравшиеся выразили своё несогласие с политикой киевских властей, которые обвиняют журналиста в государственной измене, — по этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал ситуацию с Кириллом Вышинским «дикостью, абсурдом и пещерной расправой».

«Выдвигают абсурдные обвинения, а потом просто-напросто его уничтожают, потому что сейчас то, что происходит с Кириллом, — это уничтожение человека. Ему вменили государственную измену, ему грозят 15-летним сроком, конфискацией имущества и так далее... Он профессиональный журналист, никогда не был замечен в экстремизме, он всегда работал очень взвешенно, тонко, изысканно», — заявил Киселёв.

По его словам, арест главы РИА Новости Украина также связан с зачисткой медиапространства в преддверии президентских выборов в этой стране. При этом Киселёв отметил, что для освобождения Вышинского сейчас хороши любые средства, однако в ситуации с возможным обменом последнее слово должно оставаться за самим журналистом.

В свою очередь главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подчеркнула, что все обвинения в адрес Кирилла Вышинского сводятся к тому, что он выполнял свою работу.

«Всё, в чём его обвиняют, — это его прямая журналистская работа. Его обвиняют в том, что он писал то, что видел. Писал в Крыму, писал на Украине», — заявила Симоньян.

По её словам, в зоне риска на Украине находится любой человек, выступающий против текущего курса киевских властей, причём с приближением выборов ситуация лишь накаляется.

«Меня воспитывали уже в постсоветское время как журналиста. Мы учились по европейским и вообще западным учебникам о свободе слова, о том, что нужно изучать несколько точек зрения, нужно получать информацию из нескольких источников. Никто не может это запретить, никто не может журналисту запретить эту информацию или его мнение. Этому нас учила Европа. Почему же эта самая Европа сейчас молчит и предаёт те самые ценности, которым она нас учила? Очень хотелось бы услышать ответ на этот вопрос», — заявила Симоньян в ходе акции.

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«Подонки у власти на Украине творят просто беспредел»

По словам первого заместителя гендиректора ВГТРК Андрея Кондрашова, в ситуации с арестом Кирилла Вышинского мы впервые наблюдаем такое «политическое хулиганство», поскольку раньше ничего подобного просто не могло произойти.

«Политические хулиганы, находящиеся у власти на Украине, позволяют себе такое, чего ещё никто до прихода их к власти себе не позволял. Я очень хорошо знаю Кирилла Вышинского... Это человек очень объективный, выдержанный, очень хороший и надёжный друг. Всё это ещё раз говорит о том, что нет ничего опаснее, чем правдивое слово, для того лживого режима, который находится в Киеве... Думаю, что здравый смысл если не в Киеве, то где-нибудь в мире возобладает и какие-то ниточки, которыми кукловоды водят этих кукол в Киеве, всё-таки дёрнут в нужную сторону, чтобы призвать их к здравому смыслу», — заявил Кондрашов.

Он добавил, что в сложившейся обстановке надо сохранять общий журналистский корпоративный дух, поскольку под угрозой находится само существование профессии журналиста на Украине.

«Чего мы делать не должны — не должны держать в голове зеркальные варианты. Мы должны демонстрировать своё самое что ни на есть лояльное отношение ко всем украинским журналистам, которые работают на территории Российской Федерации», — подчеркнул Кондрашов.

Гендиректор медиахолдинга News Media Арам Габрелянов назвал беспределом поведение украинских властей.

«Какое может быть отношение? Подонки у власти на Украине творят просто беспредел! Я сегодня ехал со своими журналистами в машине и думал, что так можно любого журналиста, у которого есть зарубежная награда или второе гражданство, засудить за предательство страны. В России мы так не делаем. Мы тоже знаем много журналистов с различными наградами и орденами во Франции. А тут позволяют себе всё что угодно. Ну да, получил человек российский орден. И что? Он гражданин России и гражданин Украины. Он не виноват, что великую державу разделили на несколько частей. Я смотрел их сайт. Смотрел, что они делают. Там никакой пропаганды даже близко нет! Это просто беспредел», — заявил журналист.

При этом он подчеркнул, что Европа и США наверняка бы отреагировали, если бы на месте Вышинского оказался гражданин западной страны.

«Европа молчит, потому что пытается сделать вид, что ничего не происходит, потому что с этой стороны — Россия, вот и всё. Если бы это был какой-то немецкий или французский журналист, то был бы вой. А если бы был российский либеральный журналист, то вылили бы фонтаны говна на страну. А тут: «Ничего страшного!» Я так понял: международный союз журналистов сделал какое-то мелкое заявление — и всё», — возмутился Габрелянов.

Он также предположил, что момент для ареста Вышинского был выбран неслучайно, и выразил надежду на то, что российские власти вызволят журналиста из заключения.

«Я думаю, что они выбрали правильный момент: чемпионат мира. Пытаются раскачать ситуацию. Я думаю, что наше государство и наш президент (зная его характер) его вытащат. Русские своих не бросают. А так да, семья его страдает. И, я так понимаю, он мужественно держится, потому что, если бы хотели ему что-то приписать, они бы уже прислали какое-то видео: как извиняется или что-то подобное», — считает журналист.

В свою очередь главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отметил, что журналистская работа ни при каких обстоятельствах не может служить основанием для силовых действий.

«Когда спецслужбы любой страны врываются в корпункт и задерживают журналистов другой страны по обвинению в тяжёлых преступлениях, доказательства должны быть железобетонные, собранные заранее. А если же это происходит из-за того, что журналист высказывал свою точку зрения, не совпадающую с точкой зрения правительства той страны, страны аккредитации, это ни в коей мере не может служить основанием для таких силовых действий», — подчеркнул Венедиктов.

Он отметил, что представители прессы во всех странах предоставляют своей аудитории не только факты, но и мнения, которые вполне могут не нравиться властям.

«Если уж действительно есть серьёзные опасения, поместите под домашний арест. Но тюрьма — это не то место, где можно у журналиста выяснить, почему он говорит то-то и то-то. Поэтому это очень неприятная история, в какой бы стране она ни произошла», — отметил Венедиктов.

«Идёт необъявленная война»

Радио- и тележурналист Владимир Соловьёв заявил, что сравнивать ситуацию с арестом главы РИА Новости Украина совершенно не с чем, потому что это «нарушение всех возможных норм».

«Нам всегда казалось, что западная демократия строится на принципах, сформулированных то ли Вольтером, то ли Руссо, то ли кем-то ещё, которых так любят цитировать, когда нас критикуют: «Я ненавижу твои взгляды, но готов отдать свою жизнь за твоё право их высказывать». Выясняется, что это хорошо только в том случае, если речь идёт не о наших коллегах, не о наших журналистах», — сказал Соловьёв.

По его словам, то, как Запад игнорирует грубейшее нарушение прав журналиста, задержанного по надуманному и безграмотно сформулированному обвинению, вызывает печаль.

«Конечно, то, что происходит, возмутительно. Если бы речь не шла о возможном 15-летнем заключении, если бы наш коллега не находился сейчас в местах, где ему выбрано 60 суток ареста, пока всё это продолжается, можно было бы сказать, что это омерзительный фарс. Но так как речь идёт о человеческой жизни, то, конечно же, это не фарс. Просто берут заложников. Берут заложников так, как обычно действуют бандиты, требуя выкупа», — отметил он.

В свою очередь российский журналист Максим Шевченко заявил, что задержание Кирилла Вышинского стало одним из проявлений необъявленной войны, которую киевские власти ведут против инакомыслия в стране.

«Идёт необъявленная война. И задержание Кирилла, которого я тоже знаю, — это одно из проявлений этой войны, которая ведётся между украинской властью и всем инакомыслящим пространством в этой стране, которое хоть как-то ассоциируется с Россией», — сказал Шевченко.

По его словам, надо понимать, что российские журналисты в Киеве фактически работают в военных условиях, без каких-либо гарантий, а их жизнь находится под угрозой.

«Журналисты, которые работают сегодня в Киеве, российские СМИ фактически работают в военной ситуации. Во-первых, я прошу им платить такую же зарплату как у тех, кто находится в горячих точках. Всем, кто работает на территории Украины... И страховка военная чтобы у всех была», — отметил он.

Журналист Сергей Доренко отметил, что ситуация с арестом главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского похожа на расправу.

«Ситуация настолько сомнительная, некрасивая и стыдная, что даже американцы предостерегли украинцев от таких резких и некрасивых действий. У всех оторопь, конечно, и ощущение расправы над журналистом», — сказал Доренко.

По его словам, в этой ситуации власти очевидно мстили Вышинскому.

По словам журналиста Николая Сванидзе, любые репрессивные действия против представителей прессы, чем бы они ни были обусловлены, — это всегда плохо.

«Хорошего ничего я в этом не вижу. Задержание журналистов никогда не производит положительного впечатления... И какие бы ни были претензии со стороны действующей власти, это не повод для задержания журналиста. Любые репрессии против журналистов — это всегда плохо», — сказал RT Сванидзе.

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«Это вообще беспрецедентная вещь»

Ситуация с арестом Кирилла Вышинского также обсуждалась в пятницу, 18 мая, на высшем уровне — в ходе переговоров в Сочи между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Это вообще беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично, исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню. Мы затронули эту тему, так же как и другие проблемы, с которыми мы сталкиваемся на Украине», — заявил Путин.

В свою очередь федеральный канцлер Германии пообещала обсудить ситуацию с арестом Вышинского с президентом Украины Петром Порошенко.

«Что касается журналиста, я, конечно же, буду обсуждать с украинским президентом свою сегодняшнюю поездку и упомяну этот случай», — отметила Меркель.

Стоит добавить, что в пятницу Служба безопасности Украины начала допрос 47 граждан, включая сотрудников РИА Новости Украина, которые проходят по делу Вышинского в качестве свидетелей.

Также адвокат журналиста Андрей Доманский заявил ТАСС, что апелляция на избранную меру пресечения будет направлена в суд в понедельник, 21 мая.