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"Для Киева мы все - преступники". Спикер крымского парламента посоветовал жителям республики не ездить на Украину

04 апреля 2018, 16:39  •  134 • В России

Председатель Государственного совета РК Владимир Константинов призвал жителей полуострова не подвергать себя опасности при пересечении границы с Украиной. Об этом он заявил на своей странице в Facebook в связи с задержанием евпаторийского депутата Сергея Осьминкина.

Владимир Константинов напомнил, что Осьминкину вменают «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» - за участие в Крымской весне, подготовку и проведение референдума о воссоединении Крыма с Россией.

Кроме того, спикер крымского парламента возмущен задержанием сейнера "Норд" с жителями Керчи на борту. Политик назвал украинских пограничников пиратами, которым "закон не писан". Владимир Константинов считает, что действия Украины грубо нарушают международную Конвенцию об открытом море 1958 года и Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

- На этих двух примерах легко себе представить, что всех нас могло бы ждать, если бы эта оранжевая нечисть вторглась в Крым. Ведь почти все крымчане так или иначе участвовали во всекрымском референдуме, у всех нас российские паспорта, полученные нами добровольно. То есть для нынешнего Киева все мы — преступники, - заявил Константинов.

Он констатировал, что подобное отношение к крымчанам со стороны украинских политиков не новость, однако в последнее время провокации со стороны незалежной очевидно участились.

- Конечно, мы, как граждане великой державы, уверены в защите с её стороны. Но при этом крымчанам следует быть более бдительными, не подвергать себя лишний раз опасности быть задержанными украинскими властями с их пещерными представлениями о законности и правосудии. Как говорится, береженого Бог бережет, - заключил Владимир Константинов.

Ранее так называемая прокуратура Автономной Республики Крым (ведомство, работающее на Украине, - Авт.) направила в суд обвинительные акты в отношении экс-депутатов Верховной Рады Крыма и других деятелей республики, которые участвовали в Крымской весне в 2014 году.

Украинская сторона не признает референдум 2014 года, по результатам которого Крым и Севастополь стали субъектами РФ. Киев до сих пор считает Крым своей территорией.

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