Для каких стран Россия печатает деньги? Выяснилось, как наши банкноты оказались на Ближнем Востоке

Спикер МИД России Мария Захарова рассказала в ходе брифинга, что российская госкорпорация "Гознак" начала печать новых денежных банкнот для Йемена.

Дипломат напомнила, что соответствующий договор о сотрудничестве стороны заключили ещё в 2017 году.

Речь идёт об исключительно коммерческой сделке, - уточнила она.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России упомянула об этом, отвечая на вопрос о происшествии в ближневосточной стране, связанном с задержанием конвоя с купюрами, напечатанными в РФ.

В общей сложности перевозилось порядка 64 млрд реалов. Захарова заметила, что данный случай и правда имел место в Адене на юге Йемена.

"Гознак" производит банкноты для более чем 20 стран. В разное время предприятие установило партнёрские отношения с Мадагаскаром, Ливией, Руандой, Лаосом, Индонезией, Колумбией и другими государствами.