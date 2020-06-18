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Для каких стран Россия печатает деньги? Выяснилось, как наши банкноты оказались на Ближнем Востоке
18 июня 2020, 01:00 • 44 • Политика
Спикер МИД России Мария Захарова рассказала, как наши банкноты оказались на Ближнем Востоке. Выяснилось, что госкорпорация "Гознак" начала изготавливать новые денежные знаки для Йемена. Также Россия печатает деньги для Мадагаскара, Индонезии, Колумбии и многих других государств.
Спикер МИД России Мария Захарова рассказала в ходе брифинга, что российская госкорпорация "Гознак" начала печать новых денежных банкнот для Йемена.
Дипломат напомнила, что соответствующий договор о сотрудничестве стороны заключили ещё в 2017 году.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России упомянула об этом, отвечая на вопрос о происшествии в ближневосточной стране, связанном с задержанием конвоя с купюрами, напечатанными в РФ.
В общей сложности перевозилось порядка 64 млрд реалов. Захарова заметила, что данный случай и правда имел место в Адене на юге Йемена.
"Гознак" производит банкноты для более чем 20 стран. В разное время предприятие установило партнёрские отношения с Мадагаскаром, Ливией, Руандой, Лаосом, Индонезией, Колумбией и другими государствами.
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