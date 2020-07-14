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Для каких стран нельзя открывать границу России: Вирусолог РАН составил список

14 июля 2020, 21:00  •  102 • Политика
Вирусолог РАН назвал страны, с которыми Россия должна держать границы закрытыми из-за эпидемии COVID-19. Речь идёт о США, странах Азии и Южной Америки.
Россия должна держать границы на замке со странами, где идёт подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Что это за страны, рассказал профессор Российской академии наук Александр Лукашев.
По его словам, в "чёрный список" входят Индия и некоторые другие страны Азии, а также США, Бразилия и страны Южной Америки. А границы с Европой можно и открыть, считает вирусолог.
Закрываться от Европы нет никакого смысла. Надо смотреть на динамику внутри страны, - цитирует Александра Лукашева издание "Экономика сегодня".
Напомним, что ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала восемь стран, которые могут этим летом принять российских туристов. В список вошли Турция, ОАЭ, Египет и ряд других популярных туристических направлений.

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