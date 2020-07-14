Для каких стран нельзя открывать границу России: Вирусолог РАН составил список

Россия должна держать границы на замке со странами, где идёт подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Что это за страны, рассказал профессор Российской академии наук Александр Лукашев.

По его словам, в "чёрный список" входят Индия и некоторые другие страны Азии, а также США, Бразилия и страны Южной Америки. А границы с Европой можно и открыть, считает вирусолог.

Закрываться от Европы нет никакого смысла. Надо смотреть на динамику внутри страны, - цитирует Александра Лукашева издание "Экономика сегодня".

Напомним, что ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала восемь стран, которые могут этим летом принять российских туристов. В список вошли Турция, ОАЭ, Египет и ряд других популярных туристических направлений.