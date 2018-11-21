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«Для истории»: Мэр города в Массачусетсе первым купил легальную марихуану
21 ноября 2018, 22:39 • 26 • В мире
Американский штат Массачусетс стал первым на Восточном побережье США, где была легализована марихуана. Ее первым покупателем стал мэр города Нортхэмптон Дэвид Нарквиц.
Массачусетс стал первым штатом на Восточном побережье и всего седьмым в США, где официально разрешена к продаже марихуана. Пока во всем штате открыто всего два магазина. В одном из них - в городе Нортхэмптон к магазину выстроилась очередь, которую возглавил местный мэр.
Когда магазин открылся, он приобрел себе шоколадный батончик с марихуаной. Любопытно, что мэр при этом пообещал наркотики не употреблять, а сохранить это кондитерское изделие «для истории».
«Я горжусь, что стал первым человеком, сделавшим покупку в штате. Думаю, это символическое послание всем: избранный мэр показывает доверие отрасли, которая долгие годы была стигматизирована. Теперь мы выводим ее из «тени», - заявил мэр Нортхэмптона Дэвид Нарквиц.
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