«Для истории»: Мэр города в Массачусетсе первым купил легальную марихуану

Американский штат Массачусетс стал первым на Восточном побережье США, где была легализована марихуана. Ее первым покупателем стал мэр города Нортхэмптон Дэвид Нарквиц.

Массачусетс стал первым штатом на Восточном побережье и всего седьмым в США, где официально разрешена к продаже марихуана. Пока во всем штате открыто всего два магазина. В одном из них - в городе Нортхэмптон к магазину выстроилась очередь, которую возглавил местный мэр.

Когда магазин открылся, он приобрел себе шоколадный батончик с марихуаной. Любопытно, что мэр при этом пообещал наркотики не употреблять, а сохранить это кондитерское изделие «для истории».

«Я горжусь, что стал первым человеком, сделавшим покупку в штате. Думаю, это символическое послание всем: избранный мэр показывает доверие отрасли, которая долгие годы была стигматизирована. Теперь мы выводим ее из «тени», - заявил мэр Нортхэмптона Дэвид Нарквиц.