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Для инвесторов Россия - "токсичная страна": Эксперт о рейтинге Doing Business

25 октября 2019, 18:09  •  70 • В мире
Эксперт Александр Разуваев положительно оценил попадание России в топ-30 рейтинга Doing Business. Однако стране мешают санкции, из-за которых инвесторы считают ее "токсичной."
Всемирный банк включил Россию в топ-30 престижного бизнес-рейтинга Doing Business. Ситуацию телеканалу "360" прокомментировал глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.
РФ разместилась на 28-м месте - между Австрией и Японией. Лидерами рейтинга стали Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг.
Как отметил Разуваев, он считает оценку справедливой. Проблема заключается в том, что в России постсоветская экономика, в которой 10 - 20 крупных нефтяных и металлургических корпораций перевешивают малый и средний бизнес. Не стоит забывать и о санкциях.
По паритетно-покупательной способности российская экономика занимает шестое место в мире, что делает ее одной из сильнейших в Европе.
"При прочих равных это способствовало бы притоку инвестиций. Но, к сожалению, у нас все упирается в санкции. Россия для многих инвесторов - страна токсичная", - объяснил эксперт.
Александр Разуваев также добавил, что РФ по силам войти и в топ-20 в ближайшие пять лет.

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