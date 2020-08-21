«Для интенсивного ведения огня»: каким критериям должен отвечать новый пулемёт Калашникова

Оружейный концерн «Калашников» приступает к разработке нового ручного пулемёта, работы ведутся по заказу Минобороны России. Об этом рассказал журналистам генеральный директор компании Дмитрий Тарасов. Новый пулемёт планируется создать с учётом замечаний и пожеланий, появившихся у военных во время опытной эксплуатации другого ручного пулемёта — РПК-16. По мнению экспертов, ключевые критерии для оружия такого типа сегодня — высокая мобильность и огневая мощь.

Группа компаний «Калашников» приступила к разработке нового ручного пулемёта по заказу Министерства обороны России. Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов.

Новое оружие будет создано на основе опыта, полученного во время войсковой эксплуатации опытной партии ручных пулемётов РПК-16, включая их боевое применение. Как отметил Тарасов, во время испытаний Минобороны смогло уточнить свои требования к этому виду оружия.

«И если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой лёгкого пулемёта уже в рамках государственного оборонного заказа», — добавил он.

Ожидается, что прототип нового пулемёта под названием РПЛ-20 будет представлен уже в этом году на форуме «Армия-2020». Как отметил глава концерна «Калашников», работа над предшественником РПЛ-20, пулемётом РПК-16, позволила оружейной компании приобрести новые компетенции и убедить государственного заказчика в потенциале своих конструкторов.

О том, что в России уже в этом году начнётся разработка нового ручного пулемёта на базе РПК-16, в начале июля рассказал источник РИА Новости в российском оборонно-промышленном комплексе. Опыт эксплуатации РПК-16 в различных климатических зонах позволил сформулировать целый ряд замечаний и предложений. Они будут реализованы уже в новом пулемёте, работа над которым начинается в текущем году.

По мнению военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Баранца, РПЛ-20 должен превзойти своего предшественника по ключевым параметрам.

«Он должен обладать большим огневым поражением и более эффективным прицелом. Не исключено, что Минобороны попросило конструкторов сделать оружие в равной степени эффективное в разных климатических условиях. Может, его будут приспосабливать на новую боевую машину, чтобы можно было атаковать вертолёты, беспилотные летательные аппараты, или этот пулемёт должен быть более компактным для спецназа ГРУ. Сейчас трудно предположить, зачем Минобороны нужен новый пулемёт», — отметил эксперт в беседе с RT.

Говоря о возможных сроках разработки этого оружия, эксперт пояснил, что это будет зависеть от того, насколько сложное техзадание дало конструкторам Минобороны.

«Концерн «Калашников» является одной из лучших в мире конструкторских школ, которая обладает гигантским опытом и необходимыми технологиями. Поэтому можно предположить, что если Минобороны одобрит предварительный проект, то опытные образцы могут быть созданы уже через год», — считает Виктор Баранец.

Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, будущий пулемёт должен обладать высокой мобильностью и в тоже время серьёзной огневой мощью.

«Ранее на разработку опытного образца уходило два-три года. Учитывая, что у России сегодня в этой сфере достаточно серьёзные наработки, создана школа, позволяющая гораздо эффективнее создавать оружие, и есть 3D-моделирование, что позволяет в три-пять раз сократить сроки, в случае правильного концентрирования ресурсов такое оружие может быть создано за год», — отметил эксперт в комментарии RT.

Мобильное оружие

Напомним, контракт на серийные поставки нового ручного пулемёта РПК-16 был подписан между ГК «Калашников» и Минобороны России в феврале 2018 года. Впервые оружие было представлено широкой публике на форуме «Армия-2016».

Как ранее сообщали в концерне «Калашников», РПК-16 имеет калибр 5,45 мм, оружие было создано с учётом опыта современных вооружённых конфликтов. РПК-16 может использоваться и как ручной пулемёт, и как штурмовая винтовка.

Пулемёт оснащён телескопическим четырёхпозиционным прикладом, способным складываться влево, и сменным блоком стволов, позволяющим устанавливать ствол длиной от 415 мм до 580 мм.

Военнослужащие стреляют из пулемёта Калашникова пехотного «Печенег» во время тактико-специальных учений подразделения специального назначения Южного военного округа на полигоне Молькино в Краснодарском крае

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Пулемёт был разработан как развитие новой версии автомата Калашникова АК-12. В отличие от этого оружия, пулемёт позволяет вести более плотный огонь и обеспечивать более эффективную дальность стрельбы. РПК-16 позволяет стрелять как с упора, так и с рук.

Возможность смены ствола является важным отличием пулемётов такого типа от автоматов, отмечается на сайте концерна-производителя. Это позволяет продлить срок эксплуатации оружия, поскольку именно ствол выходит из строя чаще всего. Кроме того, появляется возможность легко адаптировать оружие под конкретные условия боя. Так, короткий ствол оптимален для использования спецназом в условиях городской местности, а длинный — для ведения боевых действий на равнине. При этом смена ствола занимает всего несколько минут и производится при неполной разборке оружия.

Благодаря наличию специальных планок на РПК-16 могут быть установлены современный дневной или ночной прицел, а также глушитель.

Масса этого пулемёта для армии и спецслужб составляет около 4,5 кг, ёмкость магазинов— до 95 патронов, заключённых в созданные специально под РПК-16 барабаны. Кроме того, могут применяться совместимые с автоматом Калашникова магазины на 30 и 45 патронов.

Опытно-войсковая эксплуатация пулемёта РПК-16 началась в феврале 2019 года, оружие поступило в распоряжение специалистов Московского высшего общевойскового командного училища (МосВОКУ).

Испытания были завершены к лету 2019 года, тогда же руководство концерна «Калашников» объявило о готовности приступить к серийному выпуску.

Говоря об отличиях ручного пулемёта от автомата, Виктор Баранец пояснил, что пулемёт необходим для интенсивного ведения огня, прежде всего по живой атакующей силе.

«В боевых действиях пулемётчик прикрывает движение подразделения. Тот же РПЛ-20, разработка которого начинается в этом году, может быть предназначен для десантников», — добавил эксперт.

Как отметил, в свою очередь, Юрий Кнутов, ручной пулемёт является оружием мобильных армейских подразделений.

«Ручной пулемёт и автомат весят практически одинаково, разница лишь в том, что пулемёты обладают большей дальностью», — пояснил эксперт.

Дальний горизонт

Оружие, созданное конструкторами «Калашникова», традиционно высоко ценится на мировом рынке. Легендарный автомат АК-47 даже входит в «Книгу рекордов Гиннесса» как самое распространённое оружие на планете.

При этом российский концерн регулярно обновляет линейку выпускаемых вооружений, новые образцы также обладают высоким экспортным потенциалом. Так, принятый в конце 2018 года на вооружение российской армией автомат АК-12 уже экспортируется в страны ближнего зарубежья. Об этом сообщил 20 августа гендиректор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Здание управления концерна "Калашников" в Ижевске

© Vyacheslav Bukharov / Wikipedia

Специально для поставок за рубеж был разработан автомат АК-308. Об этом ранее сообщил в беседе с RT главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев. Конструкция автомата предусматривает возможность использования натовского винтовочного патрона, по мнению экспертов, оружие способно заинтересовать армии стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

По мнению экспертов, все образцы оружия, выпускаемые концерном «Калашников», обладают привлекательностью для потенциальных зарубежных покупателей. Пулемёт РПЛ-20 не станет исключением, полагает Виктор Баранец.