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Для Гааги: протестующих в Нидерландах травили собаками и "гладили дубинками"

15 марта 2021, 02:25  •  3 • В мире
В Нидерландах прошли массовые акции протеста. Полицейские травили собравшихся собаками и "гладили дубинками". Позже к протестантам были применены радикальные меры – водомёты.
ссовые акции протеста прошли в Нидерландах в воскресенье, 14 марта. Как пишет Telegram-канал "Орда - родная, злобная, твоя", в "Гааге … полицейские целый день били голландских "наркоманов", которым надоело сидеть взаперти, и они решили по весне триповать на улице". "На видео все друг люди улыбаются друг другу, спрашивают о делах, а в это время полицейские гладят наркоманов дубинками, а офицер Собака вежливо объясняет митингующему, как пройти к хренам вместе со своими законными правами на мирную демонстрацию".
На самом деле жители страны устроили массовые протесты из-за жестоких ограничений, связанных с пандемией. По данным нидерландской вещательной корпорации NOS, протесты прошли в воскресенье в нидерландском городе Гаага. Здесь собралось более 200 человек. Они потребовали смягчения ограничительных мер из-за коронавируса.
Прибывшие на место полицейские потребовали от людей соблюдения социальной дистанции, после чего стали разгонять собравшихся дубинками и водомётами.

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