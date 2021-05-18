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«Для формирования ответственного отношения»: Путин поручил правительству создать систему учёта домашних животных

18 мая 2021, 12:55  •  103 • В России
Владимир Путин поручил правительству России до 1 декабря подготовить законодательные изменения, направленные на формирование в обществе ответственного отношения к животным. Так, кабмин должен будет подготовить поправки о ведении учёта домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев, а также внедрить систему реагирования на обращения граждан о причинении животным вреда жизни и здоровью или об угрозе его причинения. При этом к 1 сентября генпрокурор РФ Игорь Краснов должен будет предоставить отчёт о проведении проверки организаций и органов власти на предмет исполнения требований закона об ответственном обращении с животными.
 
РИА Новости © Алексей Никольский
 

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений для формирования в обществе ответственного отношения к животным. Соответствующий документ, в котором в общей сложности 12 поручений, опубликован на сайте Кремля.

Так, глава государства призвал правительство внести в законодательство изменения, которые предусматривают «ведение учёта домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик».

Следующим пунктом идёт регламентация деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных, в том числе соответствующих объединений (клубов и ассоциаций). Нововведения коснутся определения порядка передачи питомцев в приюты при невозможности их содержания, либо изъятия и размещения в них в случае ненадлежащего обращения, и предполагают введение унифицированных норм для приютов временного и постоянного содержания.

Также кабмину поручено внедрить систему реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью или об угрозе его причинения и создать механизмы стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации и маркирования. Ещё один подпункт касается развития благотворительной и волонтёрской деятельности граждан. 

Вдобавок, правительство должно проработать вопрос финансирования расходов субъектов РФ на выполнение этих норм.

«Срок — 1 декабря 2021 года. Ответственные: Михаил Мишустин, высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Помимо этого, Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ провести проверку на предмет соблюдения органами исполнительной власти и организациями требований законодательства об ответственном обращении с животными. Соответствующий доклад к 1 сентября должен будет представить генпрокурор Игорь Краснов.

Напомним, что ещё в 2020 году президент подчёркивал важность формирования в обществе ответственного обращения с животными.

«Чрезвычайно востребованное и нужное дело — закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованно», — говорил он в июне 2020-го в ходе общения с экологами и зоозащитниками.

Спустя месяц состоялось общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ, в результате которого в основном законе страны была закреплена норма о «формировании в обществе ответственного отношения к животным».

Законодательные инициативы

11 мая глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников разработали и направили в кабмин проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, направленных на защиту животных.

Как следует из документа, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам — до 30 тыс. рублей, юридическим лицам — до 100 тыс. рублей, передаёт ТАСС. При этом несоблюдение требований содержания домашних питомцев, в частности, оставление их, будет грозить санкцией в размере до 3 тыс. рублей для физлиц, до 15 тыс. рублей для должностных лиц, до 30 тыс. рублей для юрлиц.

Кроме того, в проекте вводятся штрафы за несоблюдение требований к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных целях, а также по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях и других заведениях без лицензии.

Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел предлагают дать региональным органам ветеринарного контроля, а также Росприроднадзору и Россельхознадзору.

По мнению Павла Крашенинникова, предлагаемые нововведения позволят повысить эффективность соблюдения требований к содержанию домашних питомцев и будут способствовать более гуманному и ответственному обращению с ними.

В конце апреля Владимир Путин подписал закон, запрещающий изымать у граждан домашних животных за долги. В перечень того, что запрещено изымать, включили собак, кошек и других питомцев, которых не используют в предпринимательской деятельности.

В марте депутаты заксобрания Челябинской области внесли в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учёте домашних животных. По мнению авторов инициативы, их предложения нацелены на сокращение количества беспризорных животных и усиление­ защиты питомцев от безответственного обращения.

Кроме того, депутаты Мосгордумы предложили запретить проведение в отношении животных хирургических и иных операций без медицинских показаний. В частности, это касается удаления кошкам когтевых фаланг.

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