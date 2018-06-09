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Для фан-клуба режиссера Сенцова сострадание - как колбаса
09 июня 2018, 12:09 • 51 • В России
Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен.
Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они профессионально рыдают и заламывают руки, они говорят о милосердии, о сострадании, о свободе для узников и несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом.
- Скажите, а Евгений Мефедов...
- Скажите, а Кирилл Вышинский..
- Скажите, а когда Удальцов сидел...
И даже:
- Скажите, а Надежда Савченко?
Мгновенно куда-то деваются узники, милосердие, правозащита, свобода и слезы.
Глаза сухие.
Голос самодовольный, интонации самые скучные.
- Это не наше дело.
- Это другая страна.
- Мы об этом не слышали.
- Вам это нужно, вы об этом и думайте.
Так, буквально в одну секунду, спасители заключенных превращаются в зевающих теток в бюрократическом окошке.
Потому что понимать надо.
Сострадание - оно как колбаса, которую кому попало резать не стоит.
Сострадание полагается тем, кто против Путина. Ну хорошо, возьмем шире: тем, кто против русских.
А всякие там, которые лезут без разрешения за нашим политически выверенным нравственным чувством, за нашими ценными слезами и нашей ювелирно избирательной правозащитой, - сидите и не гундите.
Тут, повторяю, понимать надо.
Это так кажется, что люди в Ганди и Льва Толстого играют. Нет, у них "борьба против империализма" и "подписка на голодающих режиссеров Германии".
Очень мило.
Но только без нас.
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