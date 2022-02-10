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Для эвакуации американцев с Украины задействуют план Пентагона

10 февраля 2022, 01:35  •  63 • Политика
СМИ сообщили, что в США был одобрен план помощи американцам, которые уедут с Украины в Польшу.
После призыва дипломатических лиц США об эвакуации американцев с территории Украины будет задействован план Пентагона. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц, в случае обострения ситуации американская сторона прибегнет к стратегии военных.
В частности, эвакуированным будет предоставлена материально-техническая поддержка.
При эскалации ситуации войскам США не разрешено входить на территорию Украины, однако они из Польши будут координировать американцев.
Уточняется, что на Украине сейчас находится около 30 тысяч американцев.
Ранее в американских СМИ появились сообщения, что украинский лидер Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом назвал угрозу вторжения маловероятной. Однако в Белом доме не согласились с этим.
На брифинге в среду представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что угрозу для Украины могут представлять также военные учения России и Белоруссии.

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