Для этого и была нужна поправка в Конституцию России: Школы США пытаются разрушить институт семьи

Американские "борцы за социальную справедливость" пытаются уничтожить институт семьи. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News ведущий Такер Карлсон.

В центре внимания оказались авторы "Проекта 1619". Речь идёт о вышедшей в 2019 году масштабной работе издания The New York Times, приуроченной к 400-летию появления рабства в Соединённых Штатах. Однако многие американцы данный материал восприняли в штыки, уличив журналистов в попытке переписать историю, очернить страну и "промыть мозги" населению.

Об этом Карлсон и говорит. Дело в том, что в Чикаго, Нью-Йорке, Нью-Джерси и Вашингтоне "Проект 1619" взяли на вооружения учителя, используя материалы во время занятий с учениками. По мнению телеведущего, адепты "Проекта 1619" пропагандируют идеологию движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), одновременно критикуя основы американского общества.

Карлсона особенно шокировали планы уроков для четвёртого и пятого классов. Школьников призывают ставить под сомнение важность семьи и родителей, а также навязываются принципы устройства общества, характерные для коммунистов.

Так, в пример ставятся "чёрные деревни", которые способствуют подрыву принципа западной нуклеарной семьи (когда ячейка общества состоит из двух супругов или родителей и детей). Поэтому авторы призывают вернуться к "коллективной деревне", когда люди заботятся друг о друге.

"Они учат ваших детей, что вашу семью надо разрушить! Почему мы это позволяем?" - добавил телеведущий.

Ситуацию прокомментировал блогер Никола Саваничи. Он отметил, что именно поэтому в поправках к Конституции России было прописано, что под браком понимается союз между мужчиной и женщиной.

"Чтобы либерасты не делали с нашим будущим то, что они делают в США!" - написал он в Telegram-канале "Саваничи".