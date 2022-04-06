«Для ЕС последствия будут катастрофическими»: как Запад пытается повлиять на Россию с помощью санкций

Евросоюз готовит пятый пакет санкций против России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В их число входят запрет на импорт российского угля, запрет для кораблей РФ заходить в порты ЕС, а также ограничения для российских и белорусских операторов автомобильного транспорта. Кроме того, вводится полный запрет на операции в отношении четырёх российских банков, а также дальнейшие запреты на экспорт товаров, включая полупроводники и транспортное оборудование. Эксперты отмечают, что ЕС пытается повлиять на политический курс России через санкции, но при этом наносит самоубийственный урон экономикам своих стран.

Евросоюз подготовил пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в специальном обращении в присутствии главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«В этот критический момент важно продолжать оказывать максимальное давление на Путина и российское правительство. Четыре пакета санкций стали серьёзным ударом и ограничили политические и экономические возможности Кремля. Мы наблюдаем заметные результаты, но, очевидно, ввиду последних событий нам нужно дальше усиливать оказываемое давление», — сказала глава ЕК.

Новый санкционный пакет включает в себя шесть основных пунктов, заявила фон дер Ляйен.

Первый — запрет на импорт угля из России на €4 млрд в год, что, по словам главы ЕК, «лишит Россию ещё одного важного источника доходов».

Второй — «полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, среди которых ВТБ, второй по величине российский банк», сообщила фон дер Ляйен.

Третьим пунктом она указала «запрет на доступ принадлежащих России и эксплуатируемых ею судов в порты ЕС и запрет на работу российских и белорусских операторов автомобильных перевозок».

Четвёртым пунктом Евросоюз вводит «запрет на экспорт в важнейших областях на сумму €10 млрд», в том числе на полупроводники, машиностроение и транспортное оборудование.

Пятым пунктом также вводится запрет на импорт определённых товаров на сумму €5,5 млрд.

Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель

AP

© Stephanie Lecocq

Шестым пунктом предусматриваются «точечные меры, такие как запрет на участие российских компаний в государственных закупках в Европе и исключение любой финансовой поддержки российских государственных органов на уровне ЕС и отдельных государств».

«Мы работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти, и размышляем над некоторыми идеями, предложенными государствами-членами, такими как налоги или особые платёжные каналы, например, эскроу-счета», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Экономическое давление



Напомним, что с конца февраля США, Европейский союз и ряд других стран последовательно вводят против России экономические санкции. Новые ограничительные меры вводятся в ответ на решение Москвы провести специальную военную операцию по защите республик Донбасса и демилитаризации Украины.

Согласно подсчётам экспертов, Россия стала абсолютным мировым лидером по количеству введённых против неё санкций. Об этом свидетельствуют данные глобального трекера Castellum.AI, согласно которым против РФ с конца февраля было введено более 5 тыс. ограничений.

Таким образом Россия обошла по количеству введённых рестрикций Иран, Сирию, Венесуэлу, Кубу и КНДР.

Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Многие международные компании объявили об уходе из РФ.

В то же время западные страны заблокировали почти половину золотовалютных резервов России — в общей сложности около $300 млрд.

В ответ на заморозку части средств Центробанк ограничил движение средств в недружественные страны на сопоставимую сумму. Более того, Москва решила полностью отказаться от расчётов в долларах и евро при продаже газа недружественным государствам. В соответствии с указом Владимира Путина, с 1 апреля Россия принимает оплату за газ в рублях.

Через несколько дней после начала спецоперации на Украине и санкционного давления в отношении России зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что данные действия принимаются странами Запада из-за неспособности повлиять на курс России.

В свою очередь Владимир Путин 11 марта на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко напомнил, что в прошлом Россия и Советский Союз всегда существовали в условиях санкций и при этом добивались колоссальных успехов.

«Советский Союз действительно жил всё время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов. Я вчера об этом сказал: даже после 1990 года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новые, в новейшие времена санкции со времён Советского Союза», — отмечал российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что по экономике России наносится массированный удар.

«А сейчас делается массированный удар, наносится по экономике. Но практика последних лет показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне. И это всё работает. Мы, конечно, стали в этом смысле сильнее», — сказал Путин.

Президент России добавил, что данная ситуация предоставляет возможности для того, чтобы продвигаться в направлении укрепления своего технологического и экономического суверенитета.

«Суицидальные» санкции

Новые ограничительные меры Евросоюза против России являются «суицидом», отметил в разговоре с RT политолог Алексей Мухин.

«Запреты, которые применяются в отношении России со стороны Европейского союза, носят суицидальный характер — они не учитывают встроенность России в экономические цепочки по всему миру. Попытка полностью выключить из них РФ вредит прежде всего всему телу мировой экономики. Последствия будут катастрофическими, в том числе и для Европейского союза», — подчеркнул эксперт.

Супермаркет в Мадриде

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© Paul White

Удивительно, что подобные решения принимаются Брюсселем без какого-либо учёта национальных интересов европейских стран или их граждан, добавил Алексей Мухин.

«Я бы на месте этих государств пригляделся внимательно к тем, кто инициирует и принимает такие решения: нет ли тут коррупции и ангажированности. Скорее всего, она есть», — считает эксперт.

Данные санкции не столько ослабляют Россию, сколько ставят саму Европу и её экономику в зависимость от США, отметил в комментарии RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«США добиваются того, чтобы ведущие страны Европы и, прежде всего, Германия, отказались от закупок российских углеводородов. Сейчас ЕС попытался своеобразно «замедлить» это давление со стороны Америки, введя санкции против российского угля, который также входит в эту категорию энергоносителей, но не так сильно бьёт по европейским потребностям в энергетике. Германия — главная жертва этих санкций. Ей придётся за всё это отдуваться. Мне кажется, что в этом есть расчёт американской стороны», — считает эксперт.

В целом, перечисленные меры говорят о том, что у Еврокомиссии отсутствует самостоятельность и глубокая компетентность, добавил Владимир Оленченко.

«К сожалению, Еврокомиссия и все её члены — достаточно мелкие деятели. Ни идей, ни воли, ни умения вести политику. Всё достаточно прямолинейно, топорно и быстро», — подчеркнул собеседник RT.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT обратила внимание, что в новом санкционном пакете содержится запрет на импорт угля, при этом рестрикции не стали вводить в отношении российского газа.

«Естественно, европейцы, как и американцы, выключают из своих санкционных пакетов те сферы, которые для них наиболее чувствительны», — подчеркнула политолог.

Санкции прорабатываются как полномасштабная атака на экономику России в отсутствие возможности сдержать её военными средствами, добавила Виктория Федосова.

«Поэтому для России — это очередная проверка на прочность, на способность к импортозамещению, на возможности макроэкономической стабилизации, в частности курса рубля. Но, что касается торговых санкций, они будут бить в большей степени по Евросоюзу. Даже сейчас мы видим, несмотря на готовность европейских стран делать такие откровенно агрессивные экономические шаги, как проявляется социальное противостояние производителей, транспортников, людей, которые задействованы в обычных производственных цепочках и в процессе производства не только на цехах и заводах, но и потребителей, которые видят рост цен на полках магазинов», — пояснила собеседник RT.

Если российские производители смогут заместить определённые категории товаров, то данные меры будут носить показательный характер, считает эксперт. Сейчас меры Евросоюза направлены очевидно на то, чтобы заставить РФ отказаться от проведения спецоперации на Украине, добавила Виктория Федосова.

«У всех санкций сейчас задача минимум — остановить спецоперацию, дать России понять, что ничего не получится. Максимум — измотать Россию. Они действительно рассчитывают на то, что этими экономическими мерами можно повлиять на политический курс. Они в этом глубоко заблуждаются, потому что в России сформировался фактор решимости. Возможные действия со стороны ЕС и всего коллективного Запада были известны на протяжении многих лет. Поэтому здесь вопрос: у кого более высоки ставки? Для России это вопрос жизни и смерти, и фактор комфорта будет более решающим для Запада, чем для России», — подчеркнула политолог в беседе с RT.