Для Эрдогана это обернётся плохо: Сенатор объяснил коллизию со статусом Айя-Софии

Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей. Как сообщалось ранее, собор намерены превратить в мечеть.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган на восклицания международного общества по этому поводу реагировал жёстко, мол, не вмешивайтесь во внутренние дела страны. По словам российского сенатора Олега Морозова, превращение храма Святой Софии (Айя-София) в мечеть тем не менее аукнется Эрдогану серьёзными политическими проблемами.

"То, что делают сегодня, объективно рвёт религиозную ткань и Турции, и мира", - поясняет политик. Морозов указывает, что это породит ещё большую религиозную рознь.

"Эрдоган может выиграть конкретную партию, но проиграть политический матч. Ситуация станет очень плохой. Плюсы минимальны. Минусы очевидны", - рассказал РИА Новости Морозов.