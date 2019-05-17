«Для эксплуатации в любых условиях»: каких результатов достигла Россия на мировом вертолётном рынке

«Рособоронэкспорт» прогнозирует увеличение спроса на российские вертолёты за рубежом. Об этом сообщил глава государственной компании Александр Михеев. По его словам, высоким экспортным потенциалом обладают отечественные ударные и многоцелевые лёгкие машины. Их преимущества по сравнению с западными аналогами заключаются в высокой надёжности, эффективной эксплуатации в экстремальных погодных условиях и меньшей цене, считают эксперты. Росту объёмов экспорта отечественных вертолётов за рубеж, по мнению аналитиков, будут способствовать их успешное боевое применение в Сирии, а также увеличение спроса в мире на машины гражданского и военного назначения.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что в мире растёт спрос на ударные вертолёты. В связи с этим в государственной компании рассчитывают на то, что за рубежом увеличится интерес к отечественным винтокрылым машинам.

«Сегодня на мировом рынке вертолётной техники мы наблюдаем рост спроса на ударные вертолёты. Этот тренд глобальный. «Рособоронэкспорт» своевременно оценил его параметры и предлагает иностранным заказчикам наиболее современные, проверенные в реальных боевых условиях образцы — Ка-52 и Ми-28НЭ», — приводит слова Михеева пресс-служба «Рособоронэкспорта».

В госкомпании считают, что помимо ударных вертолётов высоким экспортным потенциалом обладают многоцелевые лёгкие «Ансат» и Ка-226Т, а также транспортные машины Московского вертолётного завода имени М.Л. Миля (МВЗ) — Ми-35П, Ми-35М, Ми-17В-5, Ми-171Ш и Ми-26Т2.

Вертолёт Ка-52 атакует позиции боевиков в Сирии

«Боевые и транспортные возможности российских вертолётов делают их уникальными по многим показателям. Эксплуатируемые практически во всех регионах мира, они доказали способность эффективно работать в труднодоступных горных районах с перепадом высот и температур воздуха, в тропическом климате и в условиях высокой запылённости», — говорится в сообщении пресс-службы «Рособоронэкспорта».

«Обкатка в Сирии»

В беседе с RT заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко заявил, что объём экспорта российских вертолётов, особенно ударных, может значительно увеличиться. Ключевым преимуществом отечественных машин на мировом рынке эксперт назвал их боевое применение в сирийской операции.

«Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н, известный как «Ночной охотник», достойно проявили себя в очень сложных природно-климатических условиях. Они успешно выполняли боевые задачи в изнурительную жару и при сильных пустынных ветрах. Конечно, техника не бывает идеальной. Эксплуатация в Сирии позволила выявить определённые недостатки, которые сейчас устраняет наша оборонка», — отметил Макиенко.

Первые кадры ударов Ка-52 по боевикам появились в СМИ в апреле 2016 года. В районе города Эль-Карьятайн два вертолёта выпустили по позициям террористов неуправляемые боеприпасы С-8. По информации Минобороны РФ, во время боевого дежурства в САР «Аллигаторы» активно применяли противотанковые ракеты «Вихрь-1» максимальной дальностью 10 км.

Использование вертолётов в Сирии позволило военным и разработчику (АО «Камов») определить основные направления модернизации «Аллигаторов». Так, обновлённый Ка-52 получит усиленную защиту от 23-миллиметровых и 57-миллиметровых снарядов и ракетный комплекс «Гермес-А» со сверхзвуковой ракетой дальностью до 20 км.

Модернизированный «Аллигатор» оснащён новым радиоэлектронным оборудованием и современным бортовым комплексом обороны. Грузоподъёмность Ка-52 не изменится — машина сможет поднимать до 3 т вооружения, сохраняя высокую манёвренность.

В результате модернизации Ми-28 также должен стать более безопасным и технологичным вертолётом. Инженеры МВЗ планируют усилить бронирование кабины, установить композитные лопасти и усовершенствовать защиту топливной системы, чтобы минимизировать вероятность взрыва или возгорания горючего.

Ми-28Н «Ночной охотник»

© Алексей Филиппов/РИА Новости

«Ночной охотник» будет бороться с ракетами противника с помощью специального лазерного комплекса, который способен уводить вражеский снаряд в сторону и выжигать матрицу головки самонаведения.

Серьёзное обновление коснулось бортового оборудования Ми-28. Вертолёт оснастили современным навигационным комплексом и вычислительной аппаратурой. Антенну радиолокационной станции конструкторы переместили с носа машины на втулку несущего винта. Благодаря этому экипаж «Ночного охотника» получил возможность вести постоянный круговой обзор, что сократило время на обнаружение и уничтожение целей.

В материалах холдинга «Вертолёты России» говорится, что основу арсенала Ми-28Н составляют ракетные комплексы «Хризантема-ВМ» и «Атака-ВМ» с радиолокационным и лазерным каналами наведения. Точность поражения целей в «Ночном охотнике» обеспечивает обзорно-прицельная станция ОПС-28М.

На форуме «Армия-2018» экспортный вариант Ми-28Н был представлен с более совершенными турбовальными двигателями ВК-2500П «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург). Мощность силовой установки выросла до 2400 л.с. (против 2200 л.с. у предшественника), общий срок службы — с 9 до 12 тыс. ч, максимальная скорость — с 300 до 315 км/ч (325 км/ч).

«Модернизированные Ка-52 и Ми-28 — это, по сути, вертолёты нового поколения. Они подходят для эксплуатации в любых условиях — от Крайнего Севера до пустыни. Поэтому их поставки могут осуществляться в десятки государств. На руку России играет цена. Для сравнения: стоимость американского AH-64 Apache приблизилась к $50 млн. Это непозволительно много для вертолёта», — отметил Макиенко.

В свою очередь, кандидат военных наук Сергей Суворов заявил в беседе с RT, что по боевым возможностям российские вертолёты не уступают зарубежным аналогам, а по ряду эксплуатационных характеристик даже превосходят их.

«Основное преимущество западной техники состоит в электронике. Например, в Европе и США умеют делать очень хорошую авионику. Однако их (западных вертолётов. — RT) недостатком остаётся прихотливость. Только российские машины могут эффективно выполнять задачи в экстремальных условиях. Вертолёты, перед тем как поступить на вооружение, испытываются при температурах от -50 до +50 °C. Сейчас они также проходят обкатку в Сирии», — пояснил Суворов.

Экспортный портфель

По официальным данным, отечественная вертолётная техника эксплуатируется более чем в 90 странах. РФ поставляет иностранным партнёрам готовую продукцию, различные запчасти, а также делится с ними технологиями. Наибольшей популярностью за рубежом пользуются многоцелевые машины семейства Ми-8/17.

В последние годы основным покупателем российской вертолётной продукции является Китай. «Рособоронэкпорт» планирует сохранить стабильный спрос в КНР и улучшить позиции на рынке Юго-Восточной Азии (прежде всего в Индии и Индонезии).

В настоящее время Россия совместно с Китаем работает над созданием перспективного тяжёлого вертолёта AHL (Advanced Heavy Lift) грузоподъёмностью 12—14 т. Машина должна преодолевать расстояние 630 км и развивать скорость до 300 км/ч. Над её обликом работают китайские корпорации AVIC и Avicopter, а российские предприятия разрабатывают важнейшие узлы и агрегаты. До 2040 года Москва и Пекин рассчитывают выпустить свыше 200 вертолётов AHL.

Россия и Индия обсуждают условия одного из крупнейших контрактов стоимостью $1 млрд на поставку 200 единиц Ка-226T, который может быть подписан до конца 2019 года. Согласно предварительным договорённостям, первые 60 машин должна произвести РФ, остальные 140 будут собраны на территории Индии. Также Москва намерена принять участие в конкурсе на поставку 111 многоцелевых вертолётов для ВМС этой страны.

Лёгкий многоцелевой вертолет Ка-226Т

© «Рособоронэкспорт»

Определённые надежды «Вертолёты России» связывают с Ближним Востоком и Латинской Америкой. Ранее государственное бюро Иордании The King Abdullah II Design and Development Bureau заключило контракт на поставку четырёх крупнейших в мире транспортных машин Ми-26Т. В 2019 году в Бразилии началась сертификация вертолёта Ми-171А2.

Эксперты полагают, что увеличение объёмов экспорта — один из способов избежать возможного спада в вертолётной индустрии РФ вследствие сокращения Гособоронзаказа.

В ноябре 2018 года на авиасалоне в китайском Чжухае глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил, что экспортный портфель заказов на отечественные военные винтокрылые машины на период 2019—2021 годов составляет более 120 вертолётов.

Одновременно холдинг наращивает производство гражданских машин для российских и иностранных заказчиков. В 2016 году компания продала 16 вертолётов, в 2017-м — 65, в 2018-м — 75. Одной из самых популярных машин является «Ансат». В 2019 году «Вертолёты России» должны выпустить с конвейера 60 таких аппаратов, 40 из них пополнят парк Национальной службы санитарной авиации.

В беседе с RT исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отметил, что росту объёма экспорта отечественных вертолётов будет способствовать общемировая тенденция увеличения спроса на винтокрылые машины военного и гражданского назначения.