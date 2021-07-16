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Для Донбасса это должно стать невыносимым: Логика украинских генералов потрясла цинизмом

16 июля 2021, 22:35  •  210 • Политика
Киев пытается сделать жизнь жителей Донбасса невыносимой. Логика украинских генералов, которые дают добро на теракты в ДНР, потрясает своим цинизмом, говорят журналисты.
Такое мнение в разговоре с Царьградом высказал военкор "Комсомольской Правды" Александр Коц, комментируя взрыв газопровода в Будёновском районе Донецка. По его словам, украинские власти уже давно используют тактику государственного терроризма в отношении неподконтрольных территорий.
С одной стороны, это позволяет нанести урон народным республикам, с другой - вызвать претензии населения к местным властям, которые не смогли обеспечить безопасность.
Это логика украинских генералов, которые санкционируют подобные акции. Ничего нового в этом нет, это та же самая тактика государственного терроризма, с помощью которой, с одной стороны, пытаются ослабить авторитет местных властей, с другой стороны, сделать жизнь жителей Донбасса невыносимой, - пояснил Коц.
Ранее сообщалось о взрыве газопровода, который произошёл в густонаселённом районе Донецка. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин возложил ответственность на украинских диверсантов и назвал происшествие террористическим актом. Он призвал мировое сообщество обратить внимание на преступления киевского режима, который не только игнорирует Минские соглашения, но и прибегает к террористическим методам.

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