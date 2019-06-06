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Для добровольцев и волонтеров: Украина упростила получение гражданства иностранцам, воевавшим в Донбассе
06 июня 2019, 18:54 • 47 • В мире
Верховная рада приняла закон, упрощающий процедуру получения украинского гражданства для тех иностранцев, которые в качестве волонтеров и добровольцев участвовали в военных действиях в Донбассе в рядах ВСУ.
Украинские депутаты отдали 230 голосов за законопроект, предполагающий упрощение процедуры получения гражданства Незалежной для иностранцев, воевавших в Донбассе. Проект принят во втором чтении, отмечается на сайте парламента.
В пояснительной записке отмечается, что число иностранных граждан и лиц без гражданства, которые "поддержали Украину в качестве добровольцев или волонтеров", не превышает 1 тысячи человек.
Теперь эти люди будут признаны находящимися на территории Украины на законных основаниях. Помимо упрощения процедуры получения гражданства, им упростят оформление вида на жительство.
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