Для добровольцев и волонтеров: Украина упростила получение гражданства иностранцам, воевавшим в Донбассе

Украинские депутаты отдали 230 голосов за законопроект, предполагающий упрощение процедуры получения гражданства Незалежной для иностранцев, воевавших в Донбассе. Проект принят во втором чтении, отмечается на сайте парламента.

В пояснительной записке отмечается, что число иностранных граждан и лиц без гражданства, которые "поддержали Украину в качестве добровольцев или волонтеров", не превышает 1 тысячи человек.

Теперь эти люди будут признаны находящимися на территории Украины на законных основаниях. Помимо упрощения процедуры получения гражданства, им упростят оформление вида на жительство.