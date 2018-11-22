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Для депутатов Госдумы составят методичку по подаркам на Новый год
22 ноября 2018, 05:09 • 52 • Политика
В Госдуме составят специальную методичку для российских парламентариев. В ней будет оговорено, какие подарки на Новый год депутат может принять, чтобы не подпасть под обвинения в коррупции.
Соответствующее поручение дано думскому комитету по контролю и регламенту. Ожидается, что методичка увидит свет к концу декабря.
Отметим, что в текущем году аналогичная методичка появилась у сотрудников различных государственных ведомств. Она выдана им еще в октябре.
В документе оговаривается, что подарок, который может принять чиновник или иной госслужащий, не может стоить более 3000 рублей.
О составлении методички для депутатов сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. По совместительству он также выполняет обязанности главы комитета Госдумы по регламенту.
Об этом сообщает «Интерфакс».
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