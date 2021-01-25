Для чиновников и депутатов придумали оправдание коррупции

Удивительное дело – сколько у нас говорили о необходимости суровой борьбы с коррупцией и вот теперь антикоррупционную политику решили смягчить. Госдума рассмотрит законопроект, который позволяет избежать ответственности за воровство из бюджета, конфликт интересов и прочие грехи. С чего бы это?

Даже авторы законопроекта в пояснительной записке к нему как бы самоустраняются от инициативы. Они указывают, что документ подготовлен во исполнение Национального плана противодействия коррупции, который был принят президентом в 2018 году. И действительно, план содержит поручение правительству внести предложения о том, как обстоятельства непреодолимой силы могут смягчать ответственность за коррупционные нарушения. Это нужно было сделать в срок до 1 февраля 2019 года. А до 1 марта 2019 года, кстати, требовалось разработать список как смягчающих, так и отягчающих обстоятельств при нарушении антикоррупционных запретов. В итоге в законопроект вылились только поблажки. Так зачем потребовалось принимать закон, который по сути ничего не меняет, но вызовет у граждан негодование?

Коронавирус, будь он неладен!

Инициатива, что ни говори, и правда спорная. Чиновники и депутаты смогут избегать ответственности за коррупционные нарушения в целом ряде случаев. И если бы только чиновники! В законопроекте, кажется, перечислили вообще всех – судей, сенаторов и депутатов Госдумы, прокурорских работников, сотрудников таможни, военнослужащих, госслужащих, членов избиркомов, муниципальных чиновников, сотрудников органов внутренних дел. Не забыли даже пожарных!

Как заявляется, поводом для оправдания в совершении коррупционного преступления станет наличие обстоятельств, которые от них не зависели напрямую. К таковым предлагается отнести «находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых <...> нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть». Говоря конкретно, речь идёт о стихийных бедствиях, пожарах, эпидемиях, забастовках, военных действиях и террористических актах.

Понятно, что во время экстренных ситуаций подчас бывает не до соблюдения всех процедур – быстрее бы сделать дело. Однако так же верно и то, что именно форс-мажорные обстоятельства являются самой лучшей возможностью что-либо укрась под шумок. Вот, например, в октябре прошлого года в Приморье возбудили уголовное дело о мошенничестве при ликвидации последствий тайфуна – прикрываясь словами о необходимости ликвидировать ущерб от паводка, чиновники украли 2 млн рублей.

Стоп, а как вам слово «эпидемия» в перечне уважительных причин? Если не забыли, то сейчас у нас как раз вовсю бушует пандемия. «Наша Версия» уже писала о том, что ради оперативной борьбы с коронавирусом правительство разрешило проводить госзакупки по облегчённой схеме, в результате чего чиновники тут же принялись заказывать дорогую мебель и автомобили. Проходила информация и о том, как греют руки на закупке лекарств и медоборудования – так, в Саратовской области умудрились купить маски по 425 рублей за штуку, а в Калмыкии приобрели аппараты ИВЛ по цене на миллион рублей выше, чем у производителя. Но эпидемия теперь всё спишет – ведь чрезвычайные же обстоятельства!

Простить счета

Новый законопроект имеет незримую связь с ещё одним событием – экстренным принятием поправок к Конституции. Они, как известно, закрепили невозможность для бюрократов иметь второе гражданство, вид на жительство за рубежом и счета в иностранных банках. В итоге некоторые депутаты и чиновники могли оказаться в патовой ситуации. Они-то уже вложили немалые деньги в иностранную недвижимость, пристроив туда семьи! Чужого паспорта может и не быть, но вот обслуживать дом без счёта в иностранном банке не получится. И что теперь? Продавать приготовленный на старость особнячок в Испании? Так ведь иметь его не запрещено – как ни предлагали внести в Конституцию соответствующий запрет для чиновников, он всё же не прошёл. Вполне вероятно, что новый закон даст им возможность разрулить ситуацию. Когда придёт время отчитываться за 2020 год, нарушения можно будет списать на пандемию: дескать, это обстоятельства непреодолимой силы не позволили закрыть иностранные счета. И с этим не поспоришь, границы ведь были закрыты. Так что в поддержке законопроекта со стороны депутатов вряд ли стоит сомневаться. Он уже получил положительное заключение профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Конечно, не факт, что с принятием закона всех автоматически будут прощать. Формулировки в законопроекте настолько размыты, что оставляют свободу для манёвра. Как будто бы сверху посылается сигнал: мол, грехи легко списать, но при определённых условиях. Например, при получении партией власти нужных процентов на грядущих думских выборах и вообще при соблюдении лояльности в целом. Ну а что, разве не в России живём?

Так что теперь это выглядит уже не столько формальной поправкой в закон, продиктованной ранее принятыми актами, сколько политическим жестом.

Как жить, чтобы всё было и за это ничего не было

Последним серьёзным шагом в борьбе с коррупцией можно назвать введение с 2013 года контроля над расходами чиновников. Если семья госслужащего за год тратит на недвижимость, автомобили или ценные бумаги больше, чем три годовых дохода, то в отношении её прокуратура проводит проверку. Чиновнику придётся доказывать, что дорогостоящие покупки он сделал на законно полученные деньги. Если происхождение средств не установлено, то имущество или его стоимость могут быть обращены в доход государства.

Трудность здесь в том, что расходы чиновников не контролируются автоматически. Для начала проверки прокуратуре требуется заявление, причём не от кого попало, а от перечисленного в законе круга лиц. Это правоохранители, руководители госучреждений, общественная палата, общероссийские СМИ и руководство политических партий. И сведения должны быть, как сказано, «достаточными», то есть подозрения в расчёт не берутся.

Такие ограничения коррупционеры могут без труда обойти. Достаточно тратить взятки на другие цели: путешествия, развлечения, драгоценности, роскошную мебель, услуги строителей и дизайнеров (вместо покупки недвижимости). Если очень уж хочется кататься на дорогой машине, то её можно взять по доверенности или зарегистрировать на юрлицо, связанное с дальним родственником.

Что касается высокопоставленных и влиятельных персон, то подобные проверки в отношении их фактически исключены. В декабре много шума наделал принятый Госдумой закон, который позволяет засекретить сведения об имуществе и другие персональные данные силовиков и судей. Однако тот закон хотя бы предусматривает какую-то процедуру по наложению запрета на публикацию и разглашение сведений. Но ведь журналисты-расследователи уже до этого обратили внимание на то, что информация о некоторых объектах недвижимости в Росреестре искажалась: имена владельцев попросту оказывались зашифрованы. То есть сопоставить официально декларируемые доходы семьи чиновника со стоимостью недвижимости не сможет никто – ни журналисты, ни политики, ни госорганы. В результате антикоррупционную повестку присваивает себе несистемная оппозиция. И последние новости насчёт поблажек для чиновников, нарушающих антикоррупционные правила, льют воду на её мельницу.