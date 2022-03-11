Для чего США отправляют наёмников на Украину: Военный эксперт объяснил - займутся бандитизмом

Военный эксперт предупредил, для каких целей США и страны Европы будут отправлять наёмников на территорию, подконтрольную бандеровскому режиму Зеленского.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, экс-кандидат в президенты России Алексей Подберёзкин утверждает, что подконтрольные Киеву территории могут наводнить иностранные наёмники США.

Эти организованные США банды террористов, в том числе из исламских стран, могут начать терроризировать население, а также будут заниматься бандитизмом. Наёмники также могут проникать на подконтрольные Киеву территории из стран Европы.

Этих наёмников уже предупредили, что они вне закона. Они не будут считаться комбатантами и будут уничтожаться,

- рассказал URA.RU эксперт.

По словам Подберёзкина, с военной точки зрения такие иностранные наёмники "для противостоящей армии ничего из себя не представляют, то есть армии, которая оснащена современной техникой, артиллерией, танками, системами поддержки".

А наёмники в лучшем случае могут заниматься диверсионно-разведывательными операциями, терроризировать население, то есть бандитствовать,

- пояснил Подберёзкин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что уже есть факты нападения банд наёмников на гражданское население, мирных жителей, а также на медиков. Как сообщал Царьград, в Минобороны России уже предупредили, что иностранные наёмники не будут браться в плен.

Россия с 24 февраля начала спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации. Россия добивается от Украины признания ДНР и ЛНР, принадлежности Крыма к России, а также гарантий безопасности и нейтралитета.

Страны Запада попытались втянуть Украину в военный блок НАТО, что прямо угрожает безопасности России. Россия откликнулась на просьбу ДНР и ЛНР отразить агрессию Киева. Власти в Киеве заявили о желании получить ядерное оружие. На территории Украины действуют банды неонацистов-бандеровцев, которые проводят геноцид русского населения. Путин подчеркнул, что у России нет намерения оккупировать Украину.

США и ЕС ввели против России беспрецедентные санкции, оборвав практически все экономические отношения.