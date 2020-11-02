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Для чего Сноудену дали закрепиться в России? Политтехнолог напомнил о намёке Путина
02 ноября 2020, 18:10 • 131 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов порассуждал о том, для чего именно Эдварду Сноудену дали закрепиться в России. Он напомнил о намёке Владимира Путина, который ранее отмечал, что, мол, мы и сами с усами и что бывший разведчик США нам не так чтобы сильно нужен для того, чтобы разузнать какую-то важную информацию для защиты нацбезопасности страны.
Политтехнолог Марат Баширов в комментарии для канала Царьград оценил решение бывшего американского разведчика Эдварда Сноудена подать документы на получение гражданства России.
Ранее о соответствующем намерении последний объявил на своей странице в Twitter. Он уточнил, что при этом также намерен сохранить и паспорт США.
Баширов заметил, что подобное решение вполне рационально, поскольку экс-сотруднику спецслужб пришлось надолго задержаться в РФ. По его мнению, данный шаг Сноудена не стоит связывать с выборами в США.
Он добавил, что для Москвы особого резона укрывать Сноудена уже фактически нет. Собеседник напомнил об одном заявлении российского лидера.
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