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Для чего Сноудену дали закрепиться в России? Политтехнолог напомнил о намёке Путина

02 ноября 2020, 18:10  •  131 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов порассуждал о том, для чего именно Эдварду Сноудену дали закрепиться в России. Он напомнил о намёке Владимира Путина, который ранее отмечал, что, мол, мы и сами с усами и что бывший разведчик США нам не так чтобы сильно нужен для того, чтобы разузнать какую-то важную информацию для защиты нацбезопасности страны.
Политтехнолог Марат Баширов в комментарии для канала Царьград оценил решение бывшего американского разведчика Эдварда Сноудена подать документы на получение гражданства России.
Ранее о соответствующем намерении последний объявил на своей странице в Twitter. Он уточнил, что при этом также намерен сохранить и паспорт США.
Баширов заметил, что подобное решение вполне рационально, поскольку экс-сотруднику спецслужб пришлось надолго задержаться в РФ. По его мнению, данный шаг Сноудена не стоит связывать с выборами в США.
Он у нас с 2013 года. И если бы речь шла о временном пребывании, то, может быть, и не стоило бы переживать. Но Сноуден живёт в РФ уже семь лет, и понятно, что конца и края этому нет. При этом - ни квартиру купить, ни машину себе оформить. Поэтому думаю, что он решил, исходя из этих бытовых соображений, подать на гражданство. Сноуден понимает, что ни Трамп, ни Байден от него не отвяжутся и будут его продолжать преследовать. Претензии у спецслужб остаются, они не снимутся при президенте любого партийного окраса, это вопрос национальной безопасности. Пока они будут считать, что есть риски раскрытия некой информации - они будут его преследовать, - подчеркнул политтехнолог.
Он добавил, что для Москвы особого резона укрывать Сноудена уже фактически нет. Собеседник напомнил об одном заявлении российского лидера.
Я думаю, что всё, что знает Сноуден, уже устарело. И здесь больше некая инерция. Что он мог рассказать, он, наверное, уже рассказал, если захотел. Мы с вами знаем о реакции Путина, который несколько лет назад сказал, что пребывание в РФ Сноудена не связано с его знаниями относительно спецслужб США. Президент отмечал, что мы и сами с усами, и Сноуден нам не так чтобы сильно нужен для того, чтобы разузнать какую-то важную информацию для защиты нацбезопасности России, - подытожил Баширов.

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