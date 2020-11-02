Для чего Сноудену дали закрепиться в России? Политтехнолог напомнил о намёке Путина

Политтехнолог Марат Баширов в комментарии для канала Царьград оценил решение бывшего американского разведчика Эдварда Сноудена подать документы на получение гражданства России.

Ранее о соответствующем намерении последний объявил на своей странице в Twitter. Он уточнил, что при этом также намерен сохранить и паспорт США.

Баширов заметил, что подобное решение вполне рационально, поскольку экс-сотруднику спецслужб пришлось надолго задержаться в РФ. По его мнению, данный шаг Сноудена не стоит связывать с выборами в США.

Он у нас с 2013 года. И если бы речь шла о временном пребывании, то, может быть, и не стоило бы переживать. Но Сноуден живёт в РФ уже семь лет, и понятно, что конца и края этому нет. При этом - ни квартиру купить, ни машину себе оформить. Поэтому думаю, что он решил, исходя из этих бытовых соображений, подать на гражданство. Сноуден понимает, что ни Трамп, ни Байден от него не отвяжутся и будут его продолжать преследовать. Претензии у спецслужб остаются, они не снимутся при президенте любого партийного окраса, это вопрос национальной безопасности. Пока они будут считать, что есть риски раскрытия некой информации - они будут его преследовать, - подчеркнул политтехнолог.

Он добавил, что для Москвы особого резона укрывать Сноудена уже фактически нет. Собеседник напомнил об одном заявлении российского лидера.