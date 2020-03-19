Для чего «слугам народа» вводить чрезвычайное положение на Украине?

Владимир Зеленский собирался ввести чрезвычайное положение позавчера, но раздумал – зато сегодня «чрезвычайку» ввёл Арсен Аваков в подведомственном ему МВД. Формально это связано с коронавирусом, но, на самом деле, смертельно опасная напасть здесь не при чём. Зеленскому особое положение было необходимо, чтобы «зачистить» националистов с их бесконечными протестами и уличными выступлениями – после расправы с Сергеем Сивохо Зеленский, похоже, наконец, осознал масштаб грозящей ему опасности.

В свою очередь, Аваков, осознавая, что в условиях «чрезвычайки» Зеленскому будет проще расправиться с его бандеровской челядью, сыграл на опережение. Введя чрезвычайное положение у себя в МВД, он сможет подключить к совместной работе и многочисленных «общественников» - по аналогии с ДНД (добровольными народными дружинниками) советских времён. Ход гениальный, ведь таким образом Аваков, во-первых, укрепляет своё положение. А во-вторых, демонстрирует не столько Зеленскому, сколько народу, что «добровольцы» полезны и даже незаменимы. Теперь Зеленский едва ли рискнёт воспользоваться чрезвычайным положением, чтобы разоружить радикалов, а особо бойких усадить за решётку.

Но и Зеленский ещё может сыграть в свою игру и осуществить задуманное. Мы уже писали, что у Киева не разорвано соглашение с Москвой о взаимовыручке в чрезвычайных ситуациях. Судя по всему, Зеленский раздумывал, не обратиться ли ему за подмогой к России, но, как говорится, духа ему не хватило. Но есть ещё одна лазейка. Соглашение, аналогичное вышеупомянутому, у Киева имеется и с Минском. Александр Лукашенко у украинских властей на особом положении и пользуется доверием. Если Зеленский действительно определился касательно своих ура-патриотов, становящихся серьёзной угрозой его власти, то он – в соответствии с украинским законодательством, - может апеллировать к Лукашенко, прося у него помощи в поддержании конституционного порядка стране во время чрезвычайного положения. И тогда дело за малым – объявить о режиме ЧП. Теперь, когда особое положение ввело МВД, сделать это ему будет проще. Иначе зачем было менять генпрокурора и приглашать решительную Ирину Венедиктову, давно предлагавшую дать правовую оценку действиям радикалов.