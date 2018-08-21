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Для чего подогревается «кредитно-нефтяной скандал» между Минском и Москвой

21 августа 2018, 23:39  •  62 • Украина
Цифры, факты, вымыслы и домыслы
Беларусь за первые шесть месяцев 2018 года импортировала 9,09 миллиона тонн российской нефти, – таковы данные Белстата. Объём поставок практически равен прошлогоднему, при этом стоимость нефти увеличилась на 37,2%.
В 2018 году Беларусь закупит у России около 24 миллионов тонн нефти. В соответствии с межправительственным соглашением, на реэкспорт может быть отправлена треть этого объёма – 6 миллионов тонн. Пошлины при этом зачисляются в белорусский бюджет для дальнейшего погашения внешней задолженности.
В то же время Беларусь резко нарастила импорт российских беспошлинных нефтепродуктов – на 49,4% в первом полугодии 2018 года. Доля России – 96,4% в общем объёме импорта РБ нефтепродуктов, то есть практически все нефтепродукты белорусское государство покупает у РФ.
По сведениям того же Белстата, экспорт нефтепродуктов из Беларуси вырос на 7,9%: иностранцам проданы 6,6 миллиона тонн на общую сумму 3,36 миллиарда долларов. Эта сумма сопоставима с оплатой Беларусью всей российской нефти, поставленной в этом году союзному государству – 3,43 миллиарда долларов.
В 2017 году Минск отправил за рубеж около 12,5 миллиона тонн нефтепродуктов, более 70% ушли через Прибалтику, остальные 30% распределились между Украиной и Россией, причём Украине досталось 3,6 миллиона тонн из четырёх (данные NFOLine).
Импорт российского природного газа Беларусью вырос на 4,7% – до 10,1 млрд кубометров. Как сообщает Белстат, цена импортированного газа снизилась на 8,2% – до $132,3 за 1 тыс. кубометров. В стоимостном выражении импорт газа составил $1,34 млрд (снижение на 4,5%).
Беларусь успешно поставляет Украине российский газ – в первом полугодии поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 258 тысяч тонн против 191,7 тысячи тонн в 2017 году, сообщает белорусский портал TUT.BY.
«В мае 2018 года Россия до рекордного уровня увеличила железнодорожный экспорт СУГ в Белоруссию, которая впервые оттеснила с первого места Польшу, прежде основного получателя российского СУГ: 107.375 тонн против 86.220 тонн, показали данные трейдеров и статистики, – сообщало в июне агентство Reuters. – Поставка российского СУГ стала еще одним способом пополнить белорусскую казну за счёт дружбы с Москвой».
Буквально неделю назад бывший теперь уже первый вице-премьер РБ Василий Матюшевский рассказывал о белорусско-российских «достаточно глубоких» переговорах по возможному ограничению беспошлинных поставок нефтепродуктов и обещал в ближайшее время «довести до общественности» результат. «Нет никакой угрозы», – при этом подчёркивал он. Теперь продолжить тему предстоит Александру Турчину.
Между тем белорусская пресса уже публикует апокалиптические прогнозы для экономики в случае, если Россия прикроет окно возможностей для схемы, по которой Беларусь получает дополнительную выгоду от беспошлинного режима торговли нефтепродуктами. Бензина в огонь плеснуло и Reuters, поведав, что Москва якобы и кредиты Минску замораживает. В частности, на голубом глазу было написано следующее: «Временно заблокировано перечисление Белоруссии двух траншей кредитной линии ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), в июле 2018 года приостановлена выплата по так называемому механизму «перетаможки», а также приостановлена работа по предоставлению в 2019 году Белоруссии госкредита до $1 миллиарда». Минфин РФ тут же это опроверг, причём в сообщении Reuters об этом чёрным по белому написано, но почему-то далеко не все в Беларуси прочли опровержение.
Эксперт назвал ультиматумом озвученные Трампом условия для рассмотрения снятия санкций с России
И теперь из РБ слышен нестройный хор голосов ряда экспертов о «критической зависимости» Белоруссии от России и призывы повернуться лицом к МВФ и попробовать убедить Фонд в том, что страна готова жить по его рецептам. При этом, что интересно, никто не опубликовал документы, которые якобы были в распоряжении у Reutersи почему-то у украинских источников. Оппозиционным белорусским СМИ, которые претендуют на объективность и независимость, не потребовалось никаких доказательств утверждения о том, что Москва перестаёт кредитовать Минск! Вброс в массы «свободные» СМИ понесли рьяно и с удовольствием.
А дальше всех пошла украинская пресса: к сообщению Reuters, опровергнутому российским Минфином, киевские анчоусы пера «присобачили» (иначе не скажешь) речь Александра Лукашенко во время посещения ОАО «Гомсельмаш» – вернее, ту часть, где президент Беларуси упрекал россиян в «варварском» отношении. Подано это было под соусом «моментальной реакции» Лукашенко на новость от Reuters. Такая картина мира у украинских друзей Беларуси, которым Александр Григорьевич продаёт нефтепродукты и привозит сжиженный российский газ: белорусский президент узнаёт новости из Москвы из сообщений Reutersсо ссылкой на таинственные источники. Всё это выглядело бы неумной шуткой Reutersв содружестве с украинскими СМИ, если бы скандал не подогревался с такой настойчивостью. Вопрос – для чего?
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

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