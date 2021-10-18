Для чего нужна амнистия мигрантов? Журналист объяснил на "унылых кварталах"

Тележурналист ВГТРК Александр Рогаткин предположил, что анонсированная массовая амнистия мигрантов нужна для "возведения унылых кварталов" в России.

Напомним, ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов сообщил о том, что в России МВД приняло решение снять запрет на въезд с 300 тысяч мигрантов-преступников. Эксперты Царьграда разбирались в ситуации с амнистией для мигрантов и выяснили, для кого она выгодна и кто смог продавить это решение.

У тележурналиста ВГТРК Александра Рогаткина свой взгляд на проблему. У себя в авторском Telegram-канале "Рогаткин Live" он сделал предположение о том, для чего эта самая амнистия затевалась. К посту журналист прикрепил фото нового района "Люблинский парк".

"Это для возведения именно таких унылых кварталов, очевидно, и нужна амнистия для мигрантов, - приходит к выводу Рогаткин. - На фоне этих домов без балконов советские типовые многоэтажки, которые высмеиваются в рязановской "Иронии судьбы", кажутся вполне уютными".

При этом он напомнил о том, что на льготной ипотеке и строительном буме отечественные девелоперы "собрали неплохой урожай".