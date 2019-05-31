Для чего едут в Кишинёв представители России, ЕС и США?

На следующей неделе в Кишинёв прибудут представители России, Евросоюза и США – помогать стране выйти из политического кризиса и не допустить досрочных выборов в парламент Молдовы.

О приезде российского вице-премьера Дмитрия Козака, специального представителя России по развитию торгово-экономических связей с Молдовой Игорь Додон заявил накануне в столице Казахстана, где он принимал участие в юбилейном саммите Высшего Евразийского экономического совета.

На следующий день появилась информация о том, что в страну летит и директор управления по делам Восточной Европы Госдепа США Брэдли Фреден, отвечающий за отношения с Украиной, Молдовой и Белоруссией. А от Евросоюза прибудет европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

При этом первая неделя июня определит будущее молдавского парламента – удастся ли в последний момент успеть создать парламентскую коалицию и не допустить ещё одних выборов или депутаты так и не смогут договориться.

Напомним, что в далёком уже 2003 году по инициативе Дмитрия Козака был создан так называемый «Меморандум Козака», который мог привести к воссоединению Молдавии и Приднестровья на условиях федерации. Меморандум гарантировал равные права субъектам федерации – Молдове и Приднестровью, также предусматривался постепенный вывод миротворческого контингента с территории республики до 2023 года. Однако в последний момент что-то пошло не так и «Меморандум» не был подписан, воссоединения не произошло, и сегодня Приднестровье ещё дальше от Молдовы, чем 16 лет назад. В июле 2018 года Козак был вновь назначен спецпредставителем президента Российской Федерации в Молдавии.

Что касается европейского комиссара, то у него запланированы встречи «с некоторыми молдавскими политиками», сообщил журналистам глава кабинета комиссара Майкл Карнитшниг, однако не назвал имена политиков, с которыми едет встречаться Хан.

Информацию о визите Брэдли Фрэдэна подтвердили в Министерстве иностранных дел Молдовы, не сообщив никаких подробностей.

Мнения молдавских политических экспертов разделились. Некоторые политологи уверены, что приезд по крайней мере российского спецпредставителя не связан с политикой.

«Господин Козак отвечает за экономические связи между Молдовой и Россией, поэтому, если накануне сезона фруктов в Москве примут решение, что молдавская продукция может вернуться на российский рынок, этому можно будет только радоваться. Потому что с 2013 года этот вопрос держится только на личных связях Додона. Ещё надо решить проблемы с ценами на газ, потому что Додон и Путин могут обсуждать его стратегически, а тут необходимо решить конкретные вопросы»,

– считает исполнительный директор ADEPT Игорь Боцан.

С ним не согласен политолог Корнелиу Чуря, который уверен, что Козак едет для того, чтобы урегулировать ситуацию с парламентским кризисом.

«Как это будет происходить, не ясно, потому что переговоры российских представителей с молдавскими партиями обычно были неудачными. За исключением социалистов. Но все равно Козак явно будет заниматься формированием альянса или будет оценивать ситуацию в перспективе досрочных выборов. И решать вопрос в ту или иную сторону. Многое в создании альянса в Молдове зависит от Москвы. Поскольку социалисты активно консультируются по этому вопросу с Москвой, очевидно, что голос Москвы может серьёзно повлиять на процесс создания коалиции»,

– считает Чуря.

«Остаётся только догадываться, зачем именно в это время, когда в Молдове полная неопределённость и политический кризис, приглашён вице-премьер правительства России, отвечающий за связи с Молдовой. В любом случае Дмитрий Козак должен встретиться с теми, кто станет реальной властью. Иначе его визит в Молдову просто будет бессмысленным. Короче. Будем ждать Дмитрия Козака и надеяться, что фиаско 2003 года не повторится»,

– подвёл итог предположениям политолог Виталий Андриевский на своей странице в социальной сети Facebook.