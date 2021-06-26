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Для Босфора начали строить пролив-конкурент

26 июня 2021, 17:35  •  160 • В мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что для Босфора начали строить пролив-конкурент. Проекту дали название "Стамбул".
"Стамбул" станет каналом, проходящим в обход Босфора. Его проложат между Чёрным и Мраморным морями.
Эрдоган положил начало строительству судоходного конкурента Босфора, когда во время церемонии нажал символическую кнопку. Этот жест обозначил начало монтажа одного из мостов через новый пролив.
Президент Турции сообщил, что строительство "Стамбула" потребует 15 миллиардов долларов. Работы планируют закончить в течение шести лет.
"Насчёт инвестиций у нас нет опасений. Канал сам по себе будет способен их привлечь", - произнёс политик во время церемонии открытия, которая транслировалась телеканалом NTV.
По словам Эрдогана, "Стамбул" станет новой страницей в развитии Турции. Босфор отличается весьма интенсивным трафиком, поэтому каждое большое судно, проходящее через него, способно вызвать аварии для города.
Новый канал будет доступен для нефтегазовозов длиной до 275 метров, а также контейнеровозов длиной до 300 метров. Это избавит от проблемы многочасового ожидания прохода между морями.

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