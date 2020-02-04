Для большинства правонарушений: в Минюсте сообщили о скидке 50% на уплату штрафов по новому КоАП

Новые кодексы об административных правонарушениях позволят уплачивать большинство штрафов со скидкой 50%. Об этом рассказали в Минюсте. Особый порядок оплаты будет распространяться более чем на 1000 из 1666 составов правонарушений. Чтобы заплатить только половину суммы, необходимо внести деньги в течение не более 20 дней.

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и процессуального кодекса об АП позволят больше половины всех штрафов уплачивать со скидкой 50%. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

«Проектом процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых административных правонарушений, а также отдельных административных правонарушений в области дорожного движения», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В ведомстве сообщили, что всего в новом КоАП будет описано 1666 административных правонарушений. Скидка же будет предусмотрена для уплаты штрафов за более чем 1000 нарушений.

Согласно действующему законодательству, существует более 1800 административных правонарушений, однако уплачивать штрафы можно лишь за те нарушения, которые относятся к правилам дорожного движения и не несут повышенной общественной вредности, — это 124 штрафа. Для получения скидки их необходимо заплатить в течение 20 дней.

В Минюсте также рассказали, что если копия постановления о штрафе пришла по почте к нарушителю более чем через 20 дней после его вынесения, то суд (или другой орган, который вынес такое постановление) восстановит этот срок. Эта норма существует и в действующем законодательстве.

Новый КоАП

Проект нового КоАП был опубликован Минюстом 30 января. Законопроект предполагает, что этот кодекс заменит предыдущий с 1 января 2021 года, «за исключением положений, для которых установлены иные сроки».

В новой версии будет сокращено число правонарушений. Дела по тем статьям, которые будут ликвидированы, должны быть закрыты. Содержит проект КоАП и другие послабления. В частности, уменьшится максимальный срок обязательных работ.

«В новом КоАП он составит 60 часов вместо 200 часов в действующей редакции», — говорится в пояснительной записке.

Наибольший резонанс вызвала часть, касающаяся правил дорожного движения. В новом кодексе появится статья «За систематическое нарушение правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством» — за это водитель может быть лишён водительских прав на срок от года до полутора лет.

РИА Новости

© Максим Блинов

Ещё одно нововведение — статья «Опасное вождение», штраф за которое составит 5000 рублей. Нарушением также будет считаться езда по дорогам общего пользования «на тех средствах, которые для этого не предназначены».

Предлагается также значительно увеличить размер штрафов. Так, за превышение скорости на 20—40 км/ч водитель должен будет заплатить не 500 рублей, а 3000. Если же он ехал на 40—60 км/ч быстрее, то 4000 (сейчас 1000—1500), а на 60 км/ч и больше — 5000 либо лишение прав на 4—6 месяцев.

Штраф за вождение без полиса об автогражданской ответственности (ОСАГО) предлагается увеличить с 800 до 1000 рублей, за тонировку стёкол — с 500 до 1000 рублей, за провозку детей без автокресел — с 3000 до 5000 рублей.

Одно из самых значительных повышений штрафов — за «невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытку скрыться, повлёкшие создание угрозы жизни или здоровью граждан». Совершивший это правонарушение должен будет заплатить не 500—800 рублей, а 40 000 либо лишиться прав на два или три года.

При этом в «Единой России» заявили, что не поддержат этот законопроект в его настоящем виде. По мнению секретаря генсовета партии Андрея Турчака, проект КоАП противоречит посланию президента Федеральному собранию.

«Послание было посвящено защите прав и интересов граждан, заботе о людях. А в новом проекте КоАП мы видим преимущественно ужесточение репрессивных механизмов. Это и увеличение штрафов, и конфискация движимого имущества в пользу государства, и новые ограничения на выезд за рубеж, и введение чуть ли не домашнего ареста для подростков. Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения», — приводит пресс-служба партии его слова.