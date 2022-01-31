Для боевых действий России на Украине есть только одно условие • 293 • В мире Мир на пороге большой войны. Или нет? Уже даже Владимир Зеленский пытается убедить Джо Байдена, что Россия не нападёт. И только западные партнёры не собираются избавляться от привычной риторики. Впрочем, они не понимают главного: причина для боевых действий русских на Украине, действительно, есть. Но Западу не понравится, если этот паззл сложится. России угрожают "невиданными санкциями", если "вторжение" всё-таки произойдёт. Некоторые любители инсайдов готовы даже назвать дату этого "вторжения", правда, она постоянно откладывается ещё на одну неделю – то оттепель, то морозы, то Олимпиада в Пекине. Ситуация накаляется: что ждёт мир завтра? Пентагон сообщил, что 8500 американских военнослужащих приведены в состояние "повышенной боевой готовности" для их возможного развёртывания в Восточной Европе. Так НАТО и Соединённые Штаты готовятся к возможному вторжению России на Украину. За несколько дней до этого американские СМИ сообщили, что президент Джо Байден рассматривает возможность переброски военных кораблей, самолётов и нескольких тысяч американских военнослужащих в союзные по НАТО страны в Прибалтике и Восточной Европе. США и НАТО передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности, которых Москва потребовала от Вашингтона и Брюсселя. Тексты этих документов пока не опубликованы: американская сторона попросила Россию о конфиденциальности. Однако об основных положениях обоих документов уже рассказали госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг. МИД России также обещал довести до широкой общественности смысл и суть обоих документов. Но это совсем не то, чего требовала Москва. В Париже в начале текущей недели прошли переговоры политических советников лидеров "Нормандской четвёрки", продолжавшиеся восемь с половиной часов. Стороны заявили, что между Украиной и Россией есть разногласия в толковании и исполнении Минских соглашений, но есть желание и готовность продолжать работу по их преодолению. Следующая встреча должна пройти в Берлине через две недели. В Киеве встречу назвали реанимацией "нормандского формата". Тем временем депутаты Госдумы и лидеры всех фракций попросили руководство России помочь военными поставками Донецкой и Луганской народным республикам. И принять все меры для обеспечения безопасности их граждан. Наивно думать, что Америка пойдёт на уступки Эти очень горячие темы в программе "Не могу молчать" ведущая Елена Афонина обсудила с военным обозревателем ТАСС полковником в отставке Виктором Литовкиным. Елена Афонина: На фоне всех этих событий хочется понять, какая чаша весов перевешивает – война или мир? Некоторые источники сообщают, что даже Китай решил в срочном порядке направить своих журналистов на границу Донбасса и Украины. Очевидно, что все ждут какого-то развития событий. Виктор Николаевич, ответы США и НАТО на выдвинутые нами требования гарантии безопасности могут быть приняты? Виктор Литовкин: Юридически ответ нами принят – мы взяли письмо у американского посла. Содержание этого ответа подробно не разъяснено, но мы знаем, что оно далеко от предложений, которые сделаны 17 декабря президентом Владимиром Путиным. Понятно, что НАТО никогда не откажется от возможности втянуть в себя другие страны, сейчас вот Швецию и Финляндию зазывают, чтобы ещё ближе подойти к нашей границе. И своё ядерное оружие с территории Европы убирать они тоже не будут, как и не станут признавать требования России о гарантиях безопасности. Я думаю, что наша сторона уже приготовила ответ на американские предложения. И мы его услышим в ближайшее время. К беседе в студии присоединился военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. – Виктор Николаевич, хотелось бы услышать вашу оценку происходящего. Наверное, было наивно думать, что Америка и НАТО пойдут на уступки? Виктор Баранец: Судя по той информации, которую смогли выудить в Белом доме, Пентагоне и Конгрессе американские журналисты, близкие к высшим политическим и военным кругам, то ответ США можно разделить на три условных пакета. Первое: по всем основным принципам, которые предлагала Россия, мы услышали сплошное "нет". Второе: американцы пытаются сыграть с нами в дурака. К примеру, в нашем письме нигде не упоминались Грузия с Молдавией, но со стороны США вдруг прозвучало контрпредложение: выводите свои войска из Грузии и Молдавии. Ну, и третье – это, как говорит Сергей Лавров, "по мелочам". К примеру, сошлись на том, чтобы транспондеры военных и гражданских самолётов, которые летают над Балтикой, были постоянно включены. Мы готовы к любой ситуации – Виктор Николаевич, как вы считаете, не означает ли происходящее, что Вашингтон начинает глобальное противостояние, уже не скрываясь за масками добродушия и понимания ситуации? В.Б.: Если бы не было этого глобального противостояния, то не было бы и нашего письма в Вашингтон и в штаб-квартиру НАТО 17 декабря. Потому что, как говорится, бикфордов шнур уже подбирается к пороховой бочке. И мы послали им свои предложения, похожие на такой большой русский огнетушитель. Если они не поймут этого, значит, они могут нарваться на серьёзное противостояние, на наши военно-технические меры, о которых говорили и замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и Александр Грушко, и министр иностранных дел России Сергей Лавров, и министр обороны России Сергей Шойгу. Мы над этим думаем сейчас. Наши посланники – и дипломаты, и военные, находятся и в Каракасе, и в Гаване, и в Никарагуа. Ведутся переговоры для того, чтобы организовать контругрозы. Это ни в коем случае не означает, что мы будем туда поставлять ядерное оружие, у нас есть достаточно интеллигентное вооружение без ядерных боеголовок. Речь не идёт ни о базах, ни о других военных объектах. Речь о том, что мы можем в рамках контракта или договора о военно-техническом сотрудничестве поставить на территорию кубинских или венесуэльских воинских частей технику, при необходимости – вместе с советниками. И ни одна мышь не сможет к этому придраться и заявить, что мы там свои базы организуем. – Нас постоянно обвиняют, что мы собираемся "вторгнуться" на Украину. Но зачем Запад так с ней носится? Удивляет, что, скажем, даже в Америке этого не понимают. К примеру, ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон объяснил, кому, на его взгляд, вообще нужна эта война, о которой столько говорится: Главный фактор, толкающий нас к войне, – это НАТО. Но что это за организация, спросим мы, и в чём её цель сегодня, спустя 30 лет после распада СССР, против которого альянс создавался? Никто не может нам дать ответ на этот простой вопрос. Но многие буквально втягивают в НАТО Украину, чтобы затем развернуть в этой стране американское вооружение. Россия этого не хочет, так же как и мы не хотим увидеть русские ракеты в Тихуане. А ещё ирония происходящего в том, что и члены НАТО не хотят видеть в своих рядах Украину. Происходящее напоминает полное безумие. В Польше шумно готовятся к войне на Украине – Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что альянс не будет размещать войска на Украине. Болгария и Хорватия заявили, что в военной операции НАТО они принимать участие тоже не будут. Ну, и Германия, на которую Украина возлагала такие надежды, очень красиво дистанцировалась. Сначала в Берлине заявили, что не будут поставлять вооружения. А потом, после многочисленных упрёков и откровенного шантажа, снизошли и решили передать Украине 5000 военных касок. Мэр Киева Виталий Кличко был этим весьма недоволен, он назвал эту помощь абсолютной шуткой и задался вопросом: а что Германия пошлёт дальше, подушки? Никому не нужный чемодан без ручки – Украина На связь со студией Царьграда вышел депутат бундестага Вальдемар Гердт. – Почему Германия демонстрирует такое отношение к военной помощи Украине, но при этом власти моментально отправляют в отставку главкома ВМС вице-адмирала Шёнбаха за высказанное им честное мнение о ситуации? Как можно объяснить такие противоречивые действия со стороны Германии? Вальдемар Гердт: В этом нет никакого противоречия. Германия никогда не была заинтересована в этом горячем конфликте. Там, куда втягивают Германию, от неё требуются огромные финансовые вложения в якобы модернизацию украинской правовой системы и перевод Украины на демократические рельсы западного образца. Всё это эксперимент, который давно всем надоел. Никаких серьёзных реформ там не проводилось, народ продолжает нищать, конфликт не только не успокаивается, но и грозит перейти в горячую фазу. То есть все инвестиции, все надежды, которые были возложены на демократические процессы Украины, стали пшиком. Украина – это чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко, потому что уже столько вложено туда. – Как эту проблему будут решать, по вашему мнению? Как будут избавляться от этого чемодана? В.Г.: Если бы я был канцлером, я бы избавился от него в течение одной недели. Надо наконец дать Украине самой решить свою судьбу и не вмешиваться туда больше. Вполне понятно, почему Украина занимает позицию жертвы – в противном случае она не получит ни от кого денег. А сами они разучились управлять своим народом, своей экономикой. А теперь Германии надо сказать: всё, мы свой долг исполнили. Ведь это глупость – забирать у немецких пенсионеров и детей деньги, чтобы бросить их в руки этому непонятному олигархическому сброду. Наша партия об этом говорит прямо и открыто. И поэтому сейчас и Шольц, и все остальные пытаются потихонечку избавиться от этого неудобного проекта. Но мы слишком далеко залезли. В.Л.: Я хочу ещё раз повторить: Россия не собирается нападать на Украину. Сценарии боевых действий на территории Украины могут возникнуть только при одном условии: если Украина проведёт широкомасштабное наступление на Донбасс. А там сейчас живёт уже 600 тысяч граждан России. Поэтому, если Украина начнёт широкомасштабное наступление на Донбасс, Россия должна будет защищать своих граждан всеми возможными средствами. Так положено по Конституции. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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