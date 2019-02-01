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Для безопасности Ферганской долины: В Киргизии может открыться вторая российская военная база

01 февраля 2019, 18:09  •  68 • В мире
Открытия второй российской военной базы на юге Киргизии не исключает правительство страны. Об этом сообщил посол республики в России Алибек Джекшенкулов. "Мы заинтересованы, чтобы авиабаза появилась на нашей территории ради безопасности Ферганской долины", - заявил он.
Новый посол Киргизии в России Алибек Джекшенкулов в интервью рассказал о том, что российская авиабаза, развернутая в Канте, является важным фактором стабилизации обстановке в регионе.
Бишкек заинтересован в том, чтобы авиабаза находилась именно на территории Киргизии. Ради безопасности такого сложного региона, как Ферганская долина, частью которой является и юг республики, не исключается и открытие второй российской авиабазы.
Из Ферганской долины постоянно поступают сообщения о передислокации боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Главные вызовы, по словам посла, исходят с территории соседнего Афганистана. Остается очень высокой опасность прорыва боевиков в соседний Таджикистан.
Вопрос открытия второй российской базы будет рассматриваться высшим руководством двух стран. Возможно, эта тема будет обсуждаться на встрече лидеров России и Киргизии, которая пройдет в марте текущего года.
"Мы заинтересованы, чтобы авиабаза находилась на нашей территории. Признательны нашему союзнику по ОДКБ - российской стороне, которая вносит весомый вклад в обеспечение безопасности Кыргызстана и региона в целом",- заявил Джекшенкулов интервью ТАСС.
*Террористическая организация, запрещенная в России решением Верховного суда РФ.

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