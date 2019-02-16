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Для беженцев сирийского лагеря "Эр-Рукбан" подготовлены временные пункты

16 февраля 2019, 00:54  •  48 • В России

"При содействии России в Сирии состоялся второй гуманитарный конвой в лагерь "Эр-Рукбан". Беженцам доставлено 1080 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российская военная полиция сопровождала гуманитарные колонны на всем протяжении маршрута между Дамаском и границей 55-километровой зоны "Эт-Танф".

"Картину, открывшуюся сотрудникам международных гуманитарных организаций в "Эр-Рукбане", можно охарактеризовать только словом "ужас. А внушительный объем направленной помощи меркнет на фоне масштаба лишений и бедствий десятков тысяч сирийцев, выживающих в нечеловеческих условиях", - отмечает Конашенков.

В Минобороны озвучили результаты опроса, который провели представители Сирийского общества Красного полумесяца. В нем беженцы подтвердили, что подавляющее большинство из них насильно удерживаются в «Эр-Рукбане» поддерживаемыми США формированиями боевиков и до сих пор ничего не знают о возможности безопасно вернуться в места прежнего проживания.

Российская военная полиция обеспечила контроль передвижения конвоя

Представитель военного ведомства России рассказал, как будут спасать беженцев лагеря «Эр-Рукбан». По его словам, Российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с правительством Сирии с 19 февраля в районах Джлеб и Джебель Эль-Гураб будут развернуты пункты временного размещения. В них будут теплые помещения, горячее питание, а при необходимости все желающие пройдут медицинский осмотр.

После чего всем беженцам обещают предоставить автотранспорт для беспрепятственного и безопасного проезда к местам проживания на подконтрольной правительству Сирии территории.

"Призываем американское командование и лидеров незаконных вооруженных формирований в зоне "Эт-Танф" прекратить насильно удерживать в лагере по крайней мере женщин и детей, наиболее страдающих от холода, болезней и недоедания", - подчеркнул Конашенков.

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