«Для Белграда это теракт»: как в мире отреагировали на убийство в Косове сербского политика

В Косове 16 января был застрелен сербский политик, лидер движения «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович. Президент Сербии назвал убийство терактом и потребовал подключить к расследованию сербские госорганы. При этом представители балканской страны отказались продолжать переговоры с косово-албанскими властями в Брюсселе. В ответ премьер-министр непризнанной республики обвинил Сербию в попытке использовать преступление для срыва диалога между Белградом и Приштиной. В МИД России отметили, что убийство Ивановича может привести к рецидивам межэтнического конфликта в регионе. Как в разных странах отреагировали на убийство одного из лидеров косовских сербов — в материале RT.

16 января в Косове был убит Оливер Иванович — бывший заместитель министра по делам Косова и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов. Политика расстреляли у дверей офиса возглавляемой им партии «Свобода, демократия, правда» в Косовска-Митровице. Как сообщает сербский телеканал РТС, он получил пять пуль в грудь.

Иванович был доставлен в ближайшую больницу, однако попытки врачей его реанимировать не увенчались успехом. Полиция Косова подтвердила факт покушения, сообщив, что правоохранители уже приступили к расследованию. Ведомство назначило награду в €10 тыс. за информацию об убийцах Оливера Ивановича.

«Полиция Косова обращается к гражданам, которые могут иметь информацию по делу, которая поможет установить местонахождение преступника, и предлагает вознаграждение в размере €10 тыс. любому, кто предоставит информацию и поможет раскрыть преступление», — приводит РИА Новости сообщение.

По словам прокурора Косовска-Митровицы Шичири Силы, в Оливера Ивановича стреляли из «движущегося автомобиля». Позднее в нескольких кварталах была обнаружена сожжённая машина без номеров, на которой, предположительно, передвигались убийцы.

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Реакция Сербии

После убийства политического деятеля президент Сербии Александр Вучич созвал Совет национальной безопасности Сербии. Он рассказал, что на заседании было решено направить письмо в ЕС с требованием допустить сербских представителей к расследованию преступления.

«Уже направлено письмо органам миссии ЕС по верховенству закона (EULEX) и миссии ООН UNMIK (по делам временной администрации в Косове. — RT) с требованием, чтобы государственные органы Республики Сербия участвовали в расследовании на территории Косова и Метохии», — заявил глава государства.

Вучич попросил подключить сербов к расследованию, так как сомневается в способности косовских властей раскрыть преступление. Президент Сербии также считает, что убийство Оливера Ивановича является терактом.

«Для государства Сербия это террористический акт, и так мы и будем к этому относиться», — сказал он.

Вучич добавил, что расценивает это убийство как нападение на сербский народ на севере Косова и Метохии и как нападение на Сербию в целом.

Александр Вучич

AFP

Директор канцелярии по Косову и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что цель преступников — вызвать хаос на севере Косова и втянуть весь народ в конфликт. «Кто бы ни стоял за убийством — албанские или сербские преступники, — они должны ответить», — заявил он.

Джурич сообщил, что в связи с убийством Ивановича делегация Сербии отказалась от участия в очередном раунде переговоров с косовско-албанскими властями.

Реакция Косова

На убийство политика уже отреагировали и власти Косова.

Президент самопровозглашённой республики Хашим Тачи и правительство осудили преступление и призвали правоохранительные органы как можно скорее раскрыть убийство.

«Я решительно осуждаю убийство лидера гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» на севере страны. Призываю правоохранительные органы как можно скорее раскрыть обстоятельства его убийства и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, я обращаюсь к гражданам всех общин на севере страны с просьбой помочь органам следствия», — говорится в его сообщении в Facebook.

При этом премьер-министр непризнанного Косова Рамуш Харадинай обвинил Сербию в попытке срыва диалога между Белградом и Приштиной под предлогом убийства сербского политика Оливера Ивановича.

«Убийство Оливера Ивановича при невыясненных обстоятельствах и по неясным мотивам является уголовно наказуемым делом. Наши ведомства сделают всё, что в их силах, чтобы расследовать это убийство. Использование этого трагического случая в целях актуальной политики, в том числе блокирование процесса, преследующего цель нормализации отношений, — идёт вразрез с логикой и духом сотрудничества», — заявил Харадинай.

По его словам, Косово остаётся «приверженным созданию безопасной обстановки для всех своих граждан, а также неуклонному движению по европейскому пути».

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что Белград всегда готов к переговорам, в то время как Приштина затягивала этот процесс.

«За четыре с половиной года они не сделали ничего по вопросу ССО (Содружества сербских общин. — RT), о чём сейчас разговаривать? Жду, что ответственные органы косовской полиции скажут нам, кто убийца, это их работа и по брюссельскому соглашению. Скажите нам, кто убил Оливера Ивановича, — и в тот же момент мы окажемся за столом переговоров», — заявил он.

AFP

Убийство в Косове видного сербского политика ударит по стабильности Сербии и северного Косова. Такое мнение выразил президент Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине) Милорад Додик.

«Этот преступный акт представляет собой классический удар по стабильности Сербии и севера Косова, по усилиям руководства Сербии, которое вносит неоценимый вклад в трудную работу по восстановлению мира и доверия между людьми в Косове и Метохии», — считает он.

Додик всецело поддержал сербские органы власти в стремлении выявить и наказать преступников. В ЕС выразили надежду, что Косово приложит все усилия, чтобы найти убийцу Оливера Ивановича.

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в телефонном разговоре с лидерами Сербии и Косова решительно осудила убийство и выразила соболезнования семье и друзьям политика.

«Она подчеркнула, что ожидает от соответствующих ведомств Косова, занимающихся вопросами верховенства закона, того, что они приложат все усилия, чтобы найти виновных и безотлагательно предать их правосудию», — говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Реакция России

Решительно осудили убийство сербского политика и в МИД России.

«С прискорбием узнали об убийстве 16 января известного политика Оливера Ивановича — одного из лидеров сербов, проживающих на севере Автономного края Косово. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким. Решительно осуждаем этот подлый акт», — говорится в заявлении российского дипдведомства.

В Москве призвали все международные присутствия в Косове принять исчерпывающие меры для предотвращения возможных инцидентов в крае, а также выразили надежду на тщательное расследование.

«Сведение политических счётов подобным образом чревато разрастанием атмосферы террора, рецидивами межэтнического конфликта в регионе», — подчеркнули в МИД РФ.

Что известно об Оливере Ивановиче

Оливер Иванович занимал пост заместителя министра по делам Косова и Метохии в правительстве Сербии в 2008—2012 годах.

В январе 2014 года он вместе с четырьмя косовскими сербами был арестован по обвинению в военных преступлениях против албанского населения во время конфликта в Косове и Метохии в 1999—2000 годах.

В августе 2015 года заключённый объявил голодовку и из-за ухудшения состояния был переведён из тюрьмы в больницу. Однако в 2016 году суд самопровозглашённой республики Косово признал Ивановича виновным в военных преступлениях и приговорил его к девяти годам лишения свободы. В феврале 2017 года апелляционный суд в Приштине отменил приговор и назначил повторное разбирательство, а бывшему заместителю министра по делам Косова и Метохии было разрешено защищать себя в суде, находясь на свободе.