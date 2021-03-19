Для Байдена это пистолет у виска: Сатановский о вызове на разговор с Путиным

Байден покинул встречу с журналистами после вопроса о разговоре с Путиным. Предложение Путина для Байдена равносильно пистолету у виска. Причём с взведённым курком, отмечает политолог Сатановский.

Президент США Джо Байден сбежал от журналистов после вопроса о предложении главы России Владимира Путина провести беседу в прямом эфире, чтобы решить все разногласия. Неудобную ситуацию, в которой оказался американский лидер, прокомментировал политолог Евгений Сатановский.

По его мнению, предложение Путина для Байдена равносильно пистолету у виска. Причём с взведённым курком. Потому что в прямом эфире все смогут персонально сравнить двух лидеров. И сравнение будет явно не в пользу президента США.

Путин быстро реагирует, не взрывается даже в сложных ситуациях, говорит резкости только там и тогда, когда считает это оправданным и необходимым, точен и корректен, оперирует фактами. А Байден несёт невесть что, путается в именах, фамилиях и должностях, включая членов своей собственной семьи и своей администрации, не понимает, кто он сам такой и какой пост занимает, отмечает политолог.

Брежнев в свои последние годы по сравнению с ним был умница, красавец, златоуст, титан и стоик,

- пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Поэтому разговор на публику с таким оппонентом, как президент России, для Байдена, который и так лыка не вяжет, - это катастрофа. Неслучайно самого старого президента США постоянно скрывают от широких масс за семью дверями, указывает Сатановский.

Предложение Путина, вполне честное и искреннее для Байдена и той Америки, которую он олицетворяет, означает разгром и унижение мирового уровня, которые скрыть никак не удастся. Так что не будет такого разговора,

- резюмирует политолог.