Для Ассанжа лучше покинуть посольство в Лондоне - МИД Эквадора

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что Джулиану Ассанжу лучше покинуть территорию эквадорского посольства в Лондоне и отдаться в руки британского и американского правосудия, чем оставаться в нём на неизвестно какое время.

В Министерстве иностранных дел Эквадора считают, что Джулиан Ассанж, который с 2012 года скрывается на территории посольства страны в Лондоне, должен уйти и отдаться в руки британского и американского правосудия, передаёт информагентство Nation News.

Глава внешнеполитического ведомства Эквадора Хосе Валенсия заявил, что для Ассанжа будет лучше, если он сдастся властям. По его мнению, у основателя портала WikiLeaks есть только два пути - оставаться дальше на неопределённый срок на территории посольства или сдаться. Второй вариант главе МИД Эквадора кажется более позитивным и предпочтительным.

Напомним, недавно президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может спокойно покинуть территорию посольства. По словам эквадорского лидера, ему дали письменные гарантии, что интернет-разоблачителя не казнят, а потому больше нет никаких препятствий тому, чтобы сдать основателя WikiLeaks в руки властей Британии и США.