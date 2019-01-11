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Для Ассанжа лучше покинуть посольство в Лондоне - МИД Эквадора

11 января 2019, 01:39  •  52 • Политика
Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что Джулиану Ассанжу лучше покинуть территорию эквадорского посольства в Лондоне и отдаться в руки британского и американского правосудия, чем оставаться в нём на неизвестно какое время.
В Министерстве иностранных дел Эквадора считают, что Джулиан Ассанж, который с 2012 года скрывается на территории посольства страны в Лондоне, должен уйти и отдаться в руки британского и американского правосудия, передаёт информагентство Nation News.
Глава внешнеполитического ведомства Эквадора Хосе Валенсия заявил, что для Ассанжа будет лучше, если он сдастся властям. По его мнению, у основателя портала WikiLeaks есть только два пути - оставаться дальше на неопределённый срок на территории посольства или сдаться. Второй вариант главе МИД Эквадора кажется более позитивным и предпочтительным.
Напомним, недавно президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может спокойно покинуть территорию посольства. По словам эквадорского лидера, ему дали письменные гарантии, что интернет-разоблачителя не казнят, а потому больше нет никаких препятствий тому, чтобы сдать основателя WikiLeaks в руки властей Британии и США.

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