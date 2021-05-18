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Для Apple Watch выпустили радужные ремешки с намёком

18 мая 2021, 02:00  •  51 • В мире
Компания Apple выпустила радужные ремешки с намёком. Производитель подробно объяснил, кого и зачем он решил поддержать таким образом.
На Западе июнь считается особым месяцем и носит название Pride Month. В честь него Apple решила выпустить два новых ремешка в радужных цветах.
Ремешки кажутся переплетением нитей разных цветов. Кроме радужных цветов в поддержку людей нетрадиционной сексуальной ориентации есть также чёрный и коричневый. Они отсылают к латиноамериканцам и темнокожим, а также к больным СПИДом. Голубой, белый и розовый цвета – кивок трансгендерам и прочим "небинарным людям".
Сообщается, что покупателям предложат ремешки без пряжек и каких-либо застёжек 12 разных размеров.
Компания Apple не просто решила хайпануть. На "модной" в США теме толерантности IT-гигант собрался неплохо нажиться. Ремешок Pride Edition Solo Loop будет стоить 99 долларов. Apple выпустит и Pride Edition Nike Sport Loop – ремешок, цена которого будет вдвое дешевле, а дизайн попроще. В нём использованы шесть цветов радуги, которая является символом гомосексуалистов, а также светоотражающие нити, чтобы браслет был заметен в темноте.
Новинки поступят в продажу, как ожидается, 25 мая.

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