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«Длительные и обстоятельные»: Песков рассказал журналистам о прошедших переговорах Путина и Меркель

19 августа 2018, 13:09  •  56 • Политика
Трехчасовые переговоры лидеров России Владимира Путина и Германии Ангелы Меркель в Берлине были обстоятельными, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам о состоявшихся переговорах. Напомним, президент России встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Переговоры были длительные, - сказал Песков. - Очень обстоятельный детальный разговор по темам, которые в целом были обозначены в заявлении президента и канцлера».
Он также отметил, что у этой встречи не было целей всенепременно достичь каких-то конкретных договоренностей по актуальным вопросам. Это было обсуждение тем, а также беседа по своевременным событиям на мировой арене.
«Обсуждались двусторонние отношения, - говорит Песков. - Также лидеры отметили рост торгового оборота между Россией и Германией».
Ранее сообщалось, что переговоры длились три часа. Беседа не строго уложилась в намеченные до переговоров рамки. По крайней мере, об этом свидетельствует его оговорка о том, что разговор шел «в целом» по тем темам, которые были озвучены перед началом переговоров в ходе совместной пресс-конференции двух лидеров.

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