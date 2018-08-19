«Длительные и обстоятельные»: Песков рассказал журналистам о прошедших переговорах Путина и Меркель

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам о состоявшихся переговорах. Напомним, президент России встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Переговоры были длительные, - сказал Песков. - Очень обстоятельный детальный разговор по темам, которые в целом были обозначены в заявлении президента и канцлера».

Он также отметил, что у этой встречи не было целей всенепременно достичь каких-то конкретных договоренностей по актуальным вопросам. Это было обсуждение тем, а также беседа по своевременным событиям на мировой арене.

«Обсуждались двусторонние отношения, - говорит Песков. - Также лидеры отметили рост торгового оборота между Россией и Германией».

Ранее сообщалось, что переговоры длились три часа. Беседа не строго уложилась в намеченные до переговоров рамки. По крайней мере, об этом свидетельствует его оговорка о том, что разговор шел «в целом» по тем темам, которые были озвучены перед началом переговоров в ходе совместной пресс-конференции двух лидеров.