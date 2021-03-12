"Длительная осада": США хотят сделать плохо России по-новому

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Вашингтон не предпринимает никаких действий в сторону Москвы неспроста

У США есть три возможности продолжить давление на Россию. Таким мнением поделился член Совета Федерации Алексей Пушков.

Администрация Джо Байдена сознательно держит паузу в отношении нашей страны. Это говорит совсем не о слабости позиции в переговорах. Вашингтон пока вообще не собирается вести их с Москвой, уверен сенатор.

По его словам, молчание американской власти легко объяснить. Вести масштабное наступление на РФ, о котором она говорила, сложно, ведь "потенциал враждебности" был исчерпан еще при Дональде Трампе.

Теперь же остаются лишь три способа сделать плохо России. Можно ввести так называемые "санкции из ада" (по законопроекту DASKA). И подтолкнуть Украину к новым боевым действиям в Донбассе. А еще увеличить военные контингенты НАТО и США в Польше и другихстранах альянса, которые граничат с РФ. Однако у каждого из этих пунктов есть серьезные недостатки, сообщил представитель Совфеда.

В частности, рестрикции способны не дать желаемых результатов, ударят по западным инвесторам и вызовут чрезмерное напряжения в отношениях Москвы и Вашингтона. Очередное вооруженное столкновение на юго востоке Незалежной, в которое США не собираются вмешиваться, может привести к еще одному поражению Киева, пояснил сенатор.

И лишь третий способ – увеличение численности вооруженных сил на границах с РФ и в Черном море реально. Однако такая политика всего лишь продолжает линию прежней американской администрации, написал Пушков в своем телеграм-канале.

Поэтому жесткость США в отношении России пока выражается только на словах. Недружественные действия в отношении нашей страны неизбежны, однако это, скорее всего будет "длительная осада" а не резкие и рискованные шаги, подытожил представитель Совета Федерации, передает РИА ФАН.