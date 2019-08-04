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Длинноствольное оружие и расследование ФБР: при стрельбе в штате Огайо погибли девять человек

04 августа 2019, 16:24  •  53 • В мире
В американском штате Огайо произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, ещё 16 получили ранения. Сам нападавший застрелен. Полиция сообщает, что злоумышленник пользовался длинноствольным оружием и был один, его мотивы пока не известны. Это второй инцидент со стрельбой в общественном месте в США за минувшие сутки. Ранее в штате Техас 21-летний мужчина убил 20 человек и ранил ещё 26.
 
AFP © Derek MYERS / @DerekMyers Twitter account
 

При стрельбе в американском городе Дейтон (штат Огайо) погибли девять человек и 16 получили ранения. Нападавший застрелен.

Как сообщает управление полиции Дейтона, патрульные находились недалеко от места, где начался инцидент. По мнению правоохранительных органов, это обстоятельство позволило быстро вмешаться в ситуацию.

В полиции утверждают, что стрельба началась в 01:00 по местному времени (08:00 мск). Нападавшего застрелили прибывшие на место полицейские, его личность и мотивы устанавливаются. По информации правоохранительных органов, сообщников у злоумышленника не было. В ходе атаки он пользовался длинноствольным оружием.

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Очевидец стрельбы Джеймс Уильямс опубликовал у себя в Facebook подробности инцидента. По его словам, нападавший имел при себе полуавтоматическую винтовку AR-15, бронежилет и защитные наушники. Уильямс утверждает, что злоумышленник пытался проникнуть в бар, однако у него отобрали оружие, а впоследствии он был застрелен полицией.

Другие очевидцы в разговоре со СМИ описали нападавшего как молодого белого человека, который был одет в чёрную толстовку с капюшоном. По словам свидетелей, он вёл стрельбу непрерывно на протяжении примерно 30 секунд.

Пострадавшие были доставлены в больницу, об их состоянии пока ничего не сообщается. Отмечается, что на месте нападения работают сотрудники ФБР, которые оказывают содействие расследованию.

Как уточняет Associated Press, стрельба произошла в районе Дейтона под названием Орегон. В этой части города расположено множество увеселительных заведений, в том числе баров и ресторанов.

Неподалёку от места стрельбы экстренные службы организовали центр, где потерявшиеся в момент инцидента люди могут связаться со своими друзьями и родственниками.

Отметим, что это второй за сутки инцидент с массовой стрельбой в США. Накануне 21-летний житель Техаса застрелил 20 человек и ранил еще 26 в городе Эль-Пасо.

Нападение произошло в районе крупных торговых центров в городе. Полиции удалось задержать злоумышленника.

Отмечается, что незадолго до инцидента в сети появился манифест, который, по предварительной информации, подготовлен стрелком. Автор текста выразил поддержку обвиняемому в массовой стрельбе в новозеландском Крайстчерче и назвал свои действия в Walmart ответом на «нашествие» в Техас испаноговорящих латиноамериканцев.

Полиция изучает этот документ и в зависимости от сделанных выводов стрельбу в Эль-Пасо могут классифицировать как федеральное преступление на почве нетерпимости или как акт внутреннего терроризма.

За несколько дней до событий в Техасе и Эль-Пасо произошли ещё два инцидента со стрельбой. 30 июля в городе Сайтхэйвен в штате Миссисипи в результате стрельбы погибли два человека и ещё два получили ранения.

Инцидент произошёл в торговом центре Walmart, сотрудниками которого были оба погибших. Ранеными оказались сам нападавший и офицер полиции. СМИ сообщали, что стрелок был ранее отстранён от работы за агрессивное поведение по отношению к посетителям.

В тот же день четыре человека погибли и двое получили ранения при стрельбе в двух домах в американском штате Висконсин.

Полицейские прибыли на экстренный вызов в городе Лейк Холли и обнаружили тела мужчины и женщины, а затем направились в соседний город Лафайетт, чтобы оповестить членов семьи одного из погибших, и нашли там ещё три тела. По предварительной информации, стрелок скончался.

В городе Гилрой в штате Калифорния 29 июля были застрелены три человека, более десяти получили ранения на фестивале еды. По информации полиции, нападавшим был 19-летний мужчина с карабином СКС, который был легально куплен им в начале июля.

Ряд похожих инцидентов со стрельбой в общественных местах были и в предшествующем месяце. Так, 23 июня в городе Саутбенд в штате Индиана произошла стрельба. Погиб один человек, ранения получили ещё десять. Ранее в том же месяце в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) во время школьного выпускного в результате стрельбы один человек погиб и семь пострадали. Среди раненых оказались четыре подростка в возрасте от 15 до 17 лет и трое взрослых.

Ещё раньше в июне в городе Сент-Луис (штат Миссури) нескольких детей и группу взрослых обстреляли из проезжающего мимо автомобиля. Трёхлетний ребёнок погиб, другой пострадавший — шестилетний ребёнок — доставлен в больницу.

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