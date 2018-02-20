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Длинная история американских фейков. "Вместо Гагарина Советы запускали в космос магнитофон"

20 февраля 2018, 10:09  •  93 • Аналитика
В последнее время всё чаще обсуждаем публикации в зарубежных СМИ и «уютных бложиках», от которых за версту несёт фейками. Один из свежих случаев – «сотни погибших российских наёмников в Сирии». Эту тему уже жевали-пережёвывали тысячу раз, принципиально так и не установив, сколько конкретно россиян-невоеннослужащих ВС РФ погибло после удара американской авиацией в долине Евфрата в начале февраля. Если гибель вообще имела место.

Несмотря на тайну, окутанную туманом, ясно одно: дезинформационная карусель раскручивается всё активнее. Если сначала заявляли о «примерно 100 погибших», то теперь не без помощи зарубежных СМИ число погибших озвучивается уже попросту нереальное – аж три соединения якобы по 750 человек каждое.


Одни возмущены фейковой каруселью, другие – запоздалой реакцией МИД РФ. Всё это рождает нервозность в обществе, на что и были изначально рассчитаны публикации о «сотнях полёгших россиян в САР».


Можно, конечно, и дальше возмущаться тем, что отдельные ресурсы в качестве истины в последней инстанции публикуют неподтверждённые данные, тем более ссылаясь на перепечатку домыслов социальных сетей в зарубежной прессе, но на самом деле важно понимать, что эти фейки – обычная работа целого западных СМИ, съевших на них собаку. Одни фейки – для привлечения (любыми средствами) внимания к изданию, другие (что куда более серьёзно) – для попытки не раз упоминавшегося сдерживания России. Это историческая данность, с которой против нас (нашей страны) работали на протяжении многих и многих лет.

Для понимания того, с чем и с кем имеем дело – главный американский фейк 60-х, запущенный в журнале «Уикэнд» человеком по имени Алан Хендерсон. С этой публикации, фрагмент которой приведён ниже, начался набор оборотов за рубежом конспирологической версии о якобы многочисленных «погибших советских космонавтах» до полёта Юрия Гагарина и даже о том, что вместо Гагарина на борту космического корабля летал «магнитофон». Итак, из материала более чем полувековой давности журнала «Уикэнд» (США):

10 ноября советский космонавт Белоконев передаёт с орбиты:

Внимание! Внимание! Материальная часть в норме. Есть возможность изменить курс.

Земля: Будь осторожен! Не предпринимай ничего за рамками намеченной программы. Это может быть опасно!

Белоконев: Только что осуществил фотографирование по программе. Это великолепно!

Белоконев в иллюминаторе увидел светящиеся частицы. Земля отдала приказ о доставке образцов на землю.

Белоконев:
Я попробую, но пока не знаю, как это сделать. Я очень замёрз.

11 ноября. Белоконев докладывает о нормальном давлении в космическом корабле. Из его сообщения:
Всё в норме. Мне повезло. Я достал образец. Радиация? Я не думал о радиации. Они (частицы) опасны?

12 ноября. Тревожный голос Белоконева:
Земля, я вас не слышу. Батареи разряжены. Внутри корабля темно. Приборы вышли из строя. Кислород... Товарищи, ради бога, что мне нужно делать? О боже, я не могу. Вы меня слышите? Слышите?

Корабль ушёл с расчётной орбиты. Речь космонавта стала невнятным бормотанием, а в конце исчезла совсем. Уже никто не слышал бедного храброго Белоконева. А сколько ещё было таких, как он. Простые американцы спрашивают, а был ли Юрий Гагарин действительно 1-м человеком в космосе?

Это не сочинительство из рубрики «палата №6». Это реальная публикации в реальном американском журнале, которую впоследствии в режиме дезинформационной карусели подхватили такие крупные издания США как «New York Journal American», «New York Herald Tribune», «US News and World Peport». Публикация о человеке, который буквально голыми руками ловит некие радиоактивные частицы и о человеке, обращающемся к товарищам, сообщающем о том, что он «очень замёрз». Казалось бы, на кого может быть рассчитан этот бред? Да на тех же, на кого рассчитан подобный бред и в наши дни...

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Далее волна лжи понеслась в Европу, где больше других упражнялся в публикациях о «погибших перед полётом Гагарина советских космонавтах при запуске на орбиту» итальянский журнал «Континенталь». Примечательно, что всё по тем же лекалам, что в настоящее время. Если изначально в США заявили об одном якобы погибшем при полёте «до Гагарина» советском космонавте, то с каждой новой публикацией число «погибших» росло в геометрической прогрессии. В Италии объявили уже о 14-ти «замёрзших».

В материале «New York Herald Tribune» и «US News and World Peport» от 1961 года и вовсе оспаривается сам полёт Гагарина в космос. Потом – 1969 году, кстати, в самих США начали возмущаться по поводу того, откуда берутся заявления, что американские астронавты не были на Луне. А разве не сами начинали?..

Материал «New York Herald Tribune»:
Советская пропаганда о полёте человека в космос рассчитана на преувеличение возможностей советов. Это стоит заявления о дюжине МБР, готовых взлететь по первому приказу.


«US News and World Peport»:
Первый космический пилотируемый полёт состоялся за несколько дней до того, как было объявлено о полёте Гагарина. Русские фокусники скрыли тот факт, что космонавт погиб. Они передавали с орбиты записанный на магнитофонную плёнку голос. Потом, уже на Земле, было сообщено, что полёт совершён Юрием Гагариным 12 апреля 1961-го.


Ну как?.. Ничего не напоминает из сегодняшних реалий?

Нечто аналогичное в американской прессе печаталось и в 1957 году, когда отдельные мастера фейка объявили, что никакого спутника СССР якобы не запускал, и все сведения об ИСЗ – тоже «советская пропаганда».

Все эти потоки лжи 50 с лишним лет назад ставили перед собой ту же самую цель, что и последователи «Аланов Хендерсонов» ставят перед собой сейчас. Если есть полёт в космос, то его нужно немедленно объявить пропагандой или хотя бы заявить, что «десятки погибли прямо на орбите» до полёта Гагарина, если есть успехи ВС РФ в Сирии по борьбе с терроризмом, то нужно либо шельмовать сами успехи, либо выдать за правду гибель якобы сотен россиян в одном месте в одно время.
Би-би, Сара и бутылки


Кстати, после той публикации в американских СМИ в советских газетах «Известия» и «Красная звезда» было опубликовано интервью с Алексеем Белоконовым, который оказался тем самым «погибшим космонавтом». В 1986 году журналист «Известий» Ярослав Голованов подготовил материал, в котором рассказал о своей беседе с этим человеком. Алексей Белоконов рассказал, что он входил в отряд по наземным испытаниям авиационной аппаратуры и противоперегрузочных лётных костюмов, и в космосе никогда не был. Незадолго до бредовой публикации в американской прессе к членам отряда, в котором был и Алексей Тимофеевич, приходили журналисты из «Огонька», которые в итоге опубликовали статью «На пороге больших высот». В этой статье закралась ошибка в написании фамилии испытателя – вместо «Белоконов» напечатали «Белоконев». Далее упомянутый выше Хендерсон использовал эту перевранную фамилию для своей фейк-ньюс. Из СССР даже писали в США письма с просьбами опубликовать опровержение той публикации, но куда там... Наоборот – фейк-ньюс «о неисчислимом множестве погибших советских космонавтов» до полёта Гагарина и о «магнитофонах на орбите вместо человека» только набирали обороты.

Примечательно, что крупные американские издания и после многократных полётов человека в космос уже после Юрия Гагарина так и не удосужились найти в себе смелость и признать свои публикации о «магнитофонной плёнке» полностью несостоятельными. Хотя о какой «смелости» вести речь, если на самом деле задача перед этими публикаторами ставилась совсем иная – лгать, лгать, лгать, транслируя всё более изощрённую ложь в надежде на то, что в неё поверит большое число людей.

И ведь методы такой работы, как выясняется, не канули в глубинах истории. Все эти ложь, грязь и притянутые за уши домыслы стали нормой для многих крупных западных изданий, которые и сам американский президент красноречиво именует «фейк-ньюс».
Автор: Володин Алексей

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