ДК цементников. Новороссийский памятник войны умирает от вандализма и равнодушия • 77 • Аналитика





Стройка ДК цементников до войны



ДК возведён в монолитном железобетоне и относится к архитектурному направлению конструктивизма. Сам объект предполагалось сделать не просто театральными подмостками, а настоящим центром притяжения культурной жизни работников цементной промышленности Новороссийска. Таким образом, строительство шло в две очереди. Театральная часть была готова уже летом 1941 года, а во второй очереди предполагали разместить лекторий, помещения для организации различных кружков и даже спортивный зал. Но этому уже не суждено было осуществиться.





По различным данным, театральную часть Дворца цементников планировали открыть в воскресенье 22 июня 1941 года. Но день, который в историю города должен был войти как праздник культуры и искусства, вошёл в историю Отечества как день начала великой войны.



После затяжных бомбёжек города и портовой инфраструктуры война уже в лице вермахта, а не только люфтваффе, зашла в Новороссийск в сентябре 1942 года. ДК цементников вскоре оказался ареной жесточайших боёв, линия фронта часто проходила прямо по самому зданию, которое переходило из рук в руки. За год боёв весьма современное по меркам тех лет сооружение было практически полностью разрушено.







В 50-е годы было принято решение не восстанавливать ДК, но и не сносить его, а сделать памятником, который своим существованием наиболее ярко будет описывать тот ад стали и огня, который пришёл на нашу Родину в Великую Отечественную войну.



Однако, как это ни прискорбно, то, чего не сделали нацисты и их европейские союзники, сделали время и безграмотные вандалы, к которым относятся и любители оставлять автографы над распитыми перед этим бутылками спиртного.







К примеру, в прошлом году памятник стойкости и мужества наших предков осквернили краской какие-то поклонники свастики. Также на территории памятника регулярно можно найти пивные и водочные бутылки, шприцы и использованные презервативы. Малограмотные люмпены, чьи замашки не иначе как свинскими назвать невозможно, не боятся даже чрезвычайно ветхого состояния памятника. А ведь в 2004 году на территории ДК уже произошла трагедия – погиб ребёнок.



При этом здание активно участвует в жизни города. Систематически там проводятся ритуалы памяти и встречи ветеранов, приуроченные к знаковым для нашей страны и самого Новороссийска датам – 22 июня, 16 сентября (День освобождения города), 4 февраля (начало малоземельского десанта) и т.д. Сам же памятник указом президента РФ в 1995 году получил федеральный статус.



Как ни странно, именно этот высокий статус может сыграть в судьбе памятника весьма неоднозначную роль. Местные СМИ регулярно заявляют об аварийном состоянии объекта. К примеру, уже более 10 лет назад инженерное обследование указало на критическое состояние памятника. Из-за ветровой нагрузки, а ДК стоит у подножия горного хребта, на вершине которого зарождается та самая «бора», воздействия морской среды и перепадов температур железобетонные плиты неизменно летят вниз вместе с колоннами, балками и перекрытиями. Однако федеральный статус объекта не позволяет местным властям самостоятельно принимать решение о каких-либо действиях на аварийной территории. Рабство и право первой ночи. Добро пожаловать в Прибалтику!



Последним криком о помощи стало обращение к члену Совета Федерации от Краснодарского края Владимиру Бекетову в надежде на оказание помощи в продвижении вопроса с реставрацией исторически значимого памятника не только для новороссийцев, но и для всех россиян. Вопрос стоит настолько остро, что обычно не особо ценящие ответственность чиновники выступили с инициативой перевести памятник в муниципальную собственность. Пикантности этой трагической ситуации придаёт то, что муниципальными властями, как я писал в одном из предыдущих материалах, запланирована покупка солнечных часов ценой в 10,5 млн. рублей, которые должны стать «новой достопримечательностью».



Впрочем, не хочется быть голословным, а потому я предлагаю читателю собственными глазами оценить состояние ДК цементников.







Вот фасад здания. Обратите внимание на верхнюю часть фасада, она давно обвалилась и снаряды Великой Отечественной тут ни при чём – время неумолимо. Также уже с этой точки можно увидеть буйство предоставленной самой себе зелени.



Колонны, кажется, держатся на честном слове.











Израненное тело ДК позволяет представить плотность огня, прошедшего бурей над этим зданием в 1942-43 годах.







Аккуратно проходим внутрь, отчаянно вглядываясь в железобетонные перекрытия над головой. Смотрятся они весьма ветхо, и создаётся стойкое ощущение, что, стоит тебе ступить под них, как они рухнут на твою голову.



















Повсеместно над головой свисает арматура. Как только я попытался подняться повыше, как ветхая лестница слегка «вздохнула» и заговорила шорохом осыпающейся бетонной крошки. Посему я разумно оставил «болтливую» в покое.











В самом центре ДК уже растут не какие-нибудь кусты сирени или шиповника, а самые настоящие деревья. Мне пришлось в прямом смысле продираться сквозь целые заросли, за которыми уже терялась сцена и театральный зал. А некоторые растения даже начали «захват» верхних этажей. Насколько «положительно» действуют корни растений на тело и без того изрядно потрёпанного здания, можно представить достаточно явственно.







Всё же надежда, что здание смогут сохранить, есть. Лишь бы не опоздать. Но грустно не только, что ДК довели до такого вида, но и от поведения наших же соотечественников. И я имею в виду не только вандалов, но и граждан другого рода. Я про тех, кто периодически возмущается самим существованием таких памятных комплексов. Ведь данные памятники требуют от человека вести себя не как в подъезде или кабаке, а несколько более сдержанно, воспитанно с известной долей самоконтроля. Некоторые даже пускаются философствовать, мол, не для того воевали предки, чтобы мы всё превращали в памятники. А кто-то с характерным раболепием кивает в сторону Запада. Правда, при этом как-то забывают, что, к примеру, во Франции в назидание потомкам оставлены руины целого города Орадур-сюр-Глан. Там регулярно проводятся экскурсии для молодёжи, и городок никому не придёт в голову снести. В Испании также есть целый город-музей гражданской войны — Бельчите. Вот как-то так… Дворец культуры цементников в Новороссийске начали возводить в конце 30-х годов прошлого века между заводами «Пролетарий» и «Октябрь». В городе на тот момент свыше пяти тысяч человек трудились именно на цементных заводах, посему государство озаботилось и культурным досугом такой крупной группы пролетариев. По данным официального сайта администрации Новороссийска, архитектором ДК был известный российский, а позже советский архитектор Алексей Викторович Щусев. Если эти данные верны, то этот объект, учитывая репутацию и талант Щусева, является не просто памятником культурного наследия, но и памятником архитектурного искусства.ДК возведён в монолитном железобетоне и относится к архитектурному направлению конструктивизма. Сам объект предполагалось сделать не просто театральными подмостками, а настоящим центром притяжения культурной жизни работников цементной промышленности Новороссийска. Таким образом, строительство шло в две очереди. Театральная часть была готова уже летом 1941 года, а во второй очереди предполагали разместить лекторий, помещения для организации различных кружков и даже спортивный зал. Но этому уже не суждено было осуществиться.По различным данным, театральную часть Дворца цементников планировали открыть в воскресенье 22 июня 1941 года. Но день, который в историю города должен был войти как праздник культуры и искусства, вошёл в историю Отечества как день начала великой войны.После затяжных бомбёжек города и портовой инфраструктуры война уже в лице вермахта, а не только люфтваффе, зашла в Новороссийск в сентябре 1942 года. ДК цементников вскоре оказался ареной жесточайших боёв, линия фронта часто проходила прямо по самому зданию, которое переходило из рук в руки. За год боёв весьма современное по меркам тех лет сооружение было практически полностью разрушено.В 50-е годы было принято решение не восстанавливать ДК, но и не сносить его, а сделать памятником, который своим существованием наиболее ярко будет описывать тот ад стали и огня, который пришёл на нашу Родину в Великую Отечественную войну.Однако, как это ни прискорбно, то, чего не сделали нацисты и их европейские союзники, сделали время и безграмотные вандалы, к которым относятся и любители оставлять автографы над распитыми перед этим бутылками спиртного.К примеру, в прошлом году памятник стойкости и мужества наших предков осквернили краской какие-то поклонники свастики. Также на территории памятника регулярно можно найти пивные и водочные бутылки, шприцы и использованные презервативы. Малограмотные люмпены, чьи замашки не иначе как свинскими назвать невозможно, не боятся даже чрезвычайно ветхого состояния памятника. А ведь в 2004 году на территории ДК уже произошла трагедия – погиб ребёнок.При этом здание активно участвует в жизни города. Систематически там проводятся ритуалы памяти и встречи ветеранов, приуроченные к знаковым для нашей страны и самого Новороссийска датам – 22 июня, 16 сентября (День освобождения города), 4 февраля (начало малоземельского десанта) и т.д. Сам же памятник указом президента РФ в 1995 году получил федеральный статус.Как ни странно, именно этот высокий статус может сыграть в судьбе памятника весьма неоднозначную роль. Местные СМИ регулярно заявляют об аварийном состоянии объекта. К примеру, уже более 10 лет назад инженерное обследование указало на критическое состояние памятника. Из-за ветровой нагрузки, а ДК стоит у подножия горного хребта, на вершине которого зарождается та самая «бора», воздействия морской среды и перепадов температур железобетонные плиты неизменно летят вниз вместе с колоннами, балками и перекрытиями. Однако федеральный статус объекта не позволяет местным властям самостоятельно принимать решение о каких-либо действиях на аварийной территории.Последним криком о помощи стало обращение к члену Совета Федерации от Краснодарского края Владимиру Бекетову в надежде на оказание помощи в продвижении вопроса с реставрацией исторически значимого памятника не только для новороссийцев, но и для всех россиян. Вопрос стоит настолько остро, что обычно не особо ценящие ответственность чиновники выступили с инициативой перевести памятник в муниципальную собственность. Пикантности этой трагической ситуации придаёт то, что муниципальными властями, как я писал в одном из предыдущих материалах, запланирована покупка солнечных часов ценой в 10,5 млн. рублей, которые должны стать «новой достопримечательностью».Впрочем, не хочется быть голословным, а потому я предлагаю читателю собственными глазами оценить состояние ДК цементников.Вот фасад здания. Обратите внимание на верхнюю часть фасада, она давно обвалилась и снаряды Великой Отечественной тут ни при чём – время неумолимо. Также уже с этой точки можно увидеть буйство предоставленной самой себе зелени.Колонны, кажется, держатся на честном слове.Израненное тело ДК позволяет представить плотность огня, прошедшего бурей над этим зданием в 1942-43 годах.Аккуратно проходим внутрь, отчаянно вглядываясь в железобетонные перекрытия над головой. Смотрятся они весьма ветхо, и создаётся стойкое ощущение, что, стоит тебе ступить под них, как они рухнут на твою голову.Повсеместно над головой свисает арматура. Как только я попытался подняться повыше, как ветхая лестница слегка «вздохнула» и заговорила шорохом осыпающейся бетонной крошки. Посему я разумно оставил «болтливую» в покое.В самом центре ДК уже растут не какие-нибудь кусты сирени или шиповника, а самые настоящие деревья. Мне пришлось в прямом смысле продираться сквозь целые заросли, за которыми уже терялась сцена и театральный зал. А некоторые растения даже начали «захват» верхних этажей. Насколько «положительно» действуют корни растений на тело и без того изрядно потрёпанного здания, можно представить достаточно явственно.Всё же надежда, что здание смогут сохранить, есть. Лишь бы не опоздать. Но грустно не только, что ДК довели до такого вида, но и от поведения наших же соотечественников. И я имею в виду не только вандалов, но и граждан другого рода. Я про тех, кто периодически возмущается самим существованием таких памятных комплексов. Ведь данные памятники требуют от человека вести себя не как в подъезде или кабаке, а несколько более сдержанно, воспитанно с известной долей самоконтроля. Некоторые даже пускаются философствовать, мол, не для того воевали предки, чтобы мы всё превращали в памятники. А кто-то с характерным раболепием кивает в сторону Запада. Правда, при этом как-то забывают, что, к примеру, во Франции в назидание потомкам оставлены руины целого города Орадур-сюр-Глан. Там регулярно проводятся экскурсии для молодёжи, и городок никому не придёт в голову снести. В Испании также есть целый город-музей гражданской войны — Бельчите. Вот как-то так… Автор: Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 77 Источник Похожие новости Двенадцать тезисов Вашингтона и один ответ Тегерана «Заговор генералов», придуманный майором Нейтральная журналистика — как пища без соли!

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