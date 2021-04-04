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Дивизия США не появится: Украинский генерал развенчал миф об американской военной поддержке
04 апреля 2021, 21:05 • 220 • Политика
Генерал-лейтенант Вооружённых сил Украины Михаил Забродский развенчал миф об американской военной поддержке. Он заявил, что дивизия США не появится, если Киеву понадобится помощь.
Украине очень нужна и важна помощь Запада, но получить её вряд ли получится, считает Забродский.
"Это не значит, что в случае открытого российского вторжения или попытки продвижения вглубь Украины завтра тут появится какая-то дивизия США и будет сражаться за нас", - произнёс он в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" на одном из украинских телеканалов.
По мнению генерал-лейтенанта, за украинские территории будут сражаться только украинские солдаты. Сейчас Киеву необходимо сделать ставку на усиление обороноспособности ВСУ.
Ранее другой высокопоставленный украинский военный, а именно главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал армию Незалежной "щитом Европы". Комментируя это, политолог Иван Мезюхо указал сразу на три известных НАТО бреши в армии Украины. Это боевой дух, дисциплина и вопросы снабжения.
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