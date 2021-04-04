Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
Байдену задали неудобный вопрос после убийства ребёнка с беспилотника в Донбассе
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы...
Главная / Политика

Дивизия США не появится: Украинский генерал развенчал миф об американской военной поддержке

04 апреля 2021, 21:05  •  220 • Политика
Генерал-лейтенант Вооружённых сил Украины Михаил Забродский развенчал миф об американской военной поддержке. Он заявил, что дивизия США не появится, если Киеву понадобится помощь.
Украине очень нужна и важна помощь Запада, но получить её вряд ли получится, считает Забродский.
"Это не значит, что в случае открытого российского вторжения или попытки продвижения вглубь Украины завтра тут появится какая-то дивизия США и будет сражаться за нас", - произнёс он в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" на одном из украинских телеканалов.
По мнению генерал-лейтенанта, за украинские территории будут сражаться только украинские солдаты. Сейчас Киеву необходимо сделать ставку на усиление обороноспособности ВСУ.
Ранее другой высокопоставленный украинский военный, а именно главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал армию Незалежной "щитом Европы". Комментируя это, политолог Иван Мезюхо указал сразу на три известных НАТО бреши в армии Украины. Это боевой дух, дисциплина и вопросы снабжения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



220
Источник
Похожие новости
04 апреля 2021, 00:00
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы будем с тобой"
04 апреля 2021, 12:50
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "Выпотрошат"
04 апреля 2021, 05:30
Убийство ребёнка в Донбассе вывело военкора из себя: "Просто прострелило от мысли..."
04 апреля 2021, 00:00
Украина выдвинула ультиматум на переговорах по Донбассу: "Мы не будем даже объяснять почему"
04 апреля 2021, 09:10
Зеленскому сделали "выговор": Погребинский раскрыл детали переговоров с Байденом
04 апреля 2021, 03:40
Почему Россия должна оправдываться перед Баку? Споры об "Искандерах" разбили лишь одним вопросом
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 апреля 2021, 00:00
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы буде...
04 апреля 2021, 12:50
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "Выпотр...
04 апреля 2021, 05:30
Убийство ребёнка в Донбассе вывело военкора из себя: "Просто прострелило от мысл...
04 апреля 2021, 00:00
Украина выдвинула ультиматум на переговорах по Донбассу: "Мы не будем даже объяс...
04 апреля 2021, 09:10
Зеленскому сделали "выговор": Погребинский раскрыл детали переговоров с Бай...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 апреля 2021, 01:05
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
31 марта 2021, 06:10
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
29 марта 2021, 07:25
"Неубиваемый" Бабченко стал бомжом и напросился к Зеленскому в чистильщики
03 апреля 2021, 15:45
"В Тюмени стою, жду электричку, а тут… ": Неожиданная ситуация на ж/д путях вызвала улыбку военкора
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "вернули на землю"
04 апреля 2021, 00:00
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы будем с тобой"
03 апреля 2021, 17:35
Байдену задали неудобный вопрос после убийства ребёнка с беспилотника в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.