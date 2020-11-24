Диверсия во Владивостоке: Город наполнили фейковые сообщение о готовящемся блэкауте

Во Владивостоке через мессенджеры распространяют слух о том, что в городе на сутки отключат электроэнергию. Сообщение тиражируется от имени "сотрудника местного МЧС" и "сотрудника местных электросетей".

Утверждается, что линии электропередачи в городе находятся "в критическом состоянии" и вообще всё держится только на одной линии, для ремонта которой во всём городе якобы 24 ноября отключат свет. Электропитание якобы оставят только больницам и административным зданиям.

"На данный момент город висит на одной линии 220 кВ "Владивосток - Волна", гласит паническое сообщение.

Официальные источники эту информацию опровергают. Сообщается, что никакого массового отключения электричества в городе не планируется. На вторник, 24 ноября, запланировано лишь кратковременное отключение подстанции "Горностай" для реализации мероприятий по обеспечению водоснабжения города. Ничего более, сообщает КП.

"Население Владивостока не будет отключено от электроснабжения", - подчеркнули в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании.

По сути, имеет место самая настоящая информационная диверсия. Её цель, вероятно, навести панику в городе и вызвать социальные протесты. Также это может быть частью подготовки к другим диверсионным мероприятиям.