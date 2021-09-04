«Диверсанты» проникли на украинский военный объект и станцевали на САУ «Гвоздика» под песню о «вагнеровцах»

В Харькове молодые люди проникли на охраняемую территорию «Харьковского тракторного завода», где хранится военная техника. Они записали ролик с танцами на броне военных машин и выложили его в социальной сети TikTok.В ролике три парня, один из которых натянул на голову черную балаклаву, осматривают самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика». Один стоит у борта машины, второй открывает люк рядом со стволом пушки и заглядывает в него, а третий, в балаклаве, танцует.Причем на видео наложена песня о бойцах ЧВК «Вагнер» «Лето и арбалеты» Акима Апачева.Апачев — военный корреспондент, музыкант и создатель первого комикса о ДНР. Кроме прочего, у Акима есть совместный трек «Армата» с российской певицей Юлией Чичериной.ХТЗ еще с советских времен не только выпускал тракторы, но и был оборонным предприятием. С 1960-х годов на заводе производят легкие бронированные многоцелевые транспортеры-тягачи (МТ-ЛБ) и созданные на их базе машины, включая САУ «Гвоздика».