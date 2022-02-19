Диверсанты планировали массовое убийство в центре Луганска

Спецслужбы ЛНР сообщают подробности о предотвращённом теракте в центре столицы Республики, в ходе которого диверсанты рассчитывали убить большое количество людей.В МГБ уточнили, что сотрудники ведомства обнаружили самодельное взрывное устройство в мусорной урне около памятника воинам-интернационалистам в столице ЛНР 15 февраля.В этот день у памятника традиционно проводятся памятные и торжественные мероприятия по случаю вывода войск из Афганистана. Своевременно обнаруженное СВУ было обезврежено. Митинг-реквием, посвященный Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошёл в штатном порядке.Таким образом был предотвращен теракт, который мог привести к многочисленным жертвам.«В случае срабатывания (СВУ, — прим. РВ) взрыв мог привести к многочисленным человеческим жертвам при проведении митинга, посвященного Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», — сказано в сообщении пресс-службы МГБ.Специалистами было установлено, что самодельное взрывное устройство обладало сильным поражающим действием.«Взрывное устройство было изготовлено кустарным способом и имело в своём составе: 400 граммов взрывчатого вещества, электродетонатор и поражающие элементы в виде металлической арматуры.Взрывное устройство, по замыслу иностранных спецслужб, предполагалось привести в действие дистанционно при помощи мобильного телефона.СВУ подобной конструкции и мощности позволяет нанести поражение с летальным исходом в радиусе 20 метров и возможным поражением осколками до 500 метров», — сообщили в ведомстве.Подчёркивается, что «анализ технического исполнения взрывного устройства свидетельствует об изготовлении СВУ специалистом по минно-взрывному делу».