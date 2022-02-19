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Диверсанты планировали массовое убийство в центре Луганска

19 февраля 2022, 04:20  •  224 • Украина

Спецслужбы ЛНР сообщают подробности о предотвращённом теракте в центре столицы Республики, в ходе которого диверсанты рассчитывали убить большое количество людей.

В МГБ уточнили, что сотрудники ведомства обнаружили самодельное взрывное устройство в мусорной урне около памятника воинам-интернационалистам в столице ЛНР 15 февраля.

В этот день у памятника традиционно проводятся памятные и торжественные мероприятия по случаю вывода войск из Афганистана. Своевременно обнаруженное СВУ было обезврежено. Митинг-реквием, посвященный Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошёл в штатном порядке.

Таким образом был предотвращен теракт, который мог привести к многочисленным жертвам.

«В случае срабатывания (СВУ, — прим. РВ) взрыв мог привести к многочисленным человеческим жертвам при проведении митинга, посвященного Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», — сказано в сообщении пресс-службы МГБ.

Специалистами было установлено, что самодельное взрывное устройство обладало сильным поражающим действием.

«Взрывное устройство было изготовлено кустарным способом и имело в своём составе: 400 граммов взрывчатого вещества, электродетонатор и поражающие элементы в виде металлической арматуры.

Взрывное устройство, по замыслу иностранных спецслужб, предполагалось привести в действие дистанционно при помощи мобильного телефона.

СВУ подобной конструкции и мощности позволяет нанести поражение с летальным исходом в радиусе 20 метров и возможным поражением осколками до 500 метров», — сообщили в ведомстве.

Подчёркивается, что «анализ технического исполнения взрывного устройства свидетельствует об изготовлении СВУ специалистом по минно-взрывному делу».

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