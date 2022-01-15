Диванные войска Украины объявили мобилизацию

В социальных сетях украинские пользователи начали кампанию сопротивления и делают грозные предупреждения не только России, но и США, предупреждая, что о чём бы ни договорились мировые гегемоны, мира всё равно не будет.«Пока мы рассматриваем в Интернете страшные карты со стрелочками, мировые лидеры полагают, что делать с Украиной. Скоро будет встреча Байдена с Путиным, и нам важно создать правильный фон для нее. Западные элиты понимают, что Зеленский воевать не будет и имеют соблазн умиротворить Путина за счёт Украины. Ради мира. Но они должны понять, что украинский народ не примет капитуляции. Это может повлиять и на позицию Байдена, который до сих пор теряет поддержку из-за покинутого Афганистана», - сообщается на странице проекта в фейсбук.Далее следуют пошаговые инструкции. Нужно сделать фото, демонстрирующее отношение к ультиматуму России и готовность к борьбе, после чего разместить текст и фото в соцсетях. «Никто не заставит украинцев принять ультиматум Кремля. Мира на условиях России все равно не будет – даже если Запад договорится с Путиным, а власть Зеленского капитулирует», - сообщается на странице движения.На данный момент поддержка инициативы, особенно со стороны публичных лиц, к которым апеллируют авторы, мягко говоря, сдержана. Например, о своей солидарности с проектом сообщил малоизвестный экс-депутат Игорь Лапин (2012-2019), представленный как «ветеран русско-украинской войны, батальон «Айдар».Ещё более неоднозначную фотографию выложил на странице «Движения сопротивления капитуляции» некий Ашот Топчян, представленный как «директор украинской стратегической инициативы».Активно сопротивляться агрессии обещает также некий Андрей Антоненко, представленный как «поэт, музыкант, основатель группы «Riffmaster» и «участник российско-украинской войны».